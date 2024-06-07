中國旅客等四人遊菲律賓被綁架　四名警察涉案被捕

近日，3名中國遊客與1名馬來西亞遊客在菲律賓首都地區遭綁架，5日，菲律賓當局召開記者會，稱涉案者包括4名當地警察。類似事件先前剛在泰國發生。
據內媒《紅星新聞》6日報道，菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）在5日的記者會上宣布，首都地區有4名警察因綁架4名外國遊客並索要贖金而被捕。據悉，這4名外國遊客有3人是中國人，有1人是馬來西亞人。
兩名中國人設法逃離並報警
報道稱，2日，有兩名騎着電單車的警察攔下了一輛載有4名外國遊客的豪華汽車。接下來，這兩名警察的平民同夥上前，給這4名外國遊客戴上了手銬，並試圖將他們拖上一輛麵包車。在此期間，有兩名中國人設法逃離並報警。
阿巴洛斯介紹情況時稱，剩下的兩人遭到了綁匪毆打，在支付250萬菲律賓比索（約合33.3萬港元）的贖金後，兩人於3日早上6點被釋放。根據被釋放兩人提供的資訊以及監視器畫面，最後有4名警察被逮捕，其中一人還是警長。
泰國亦有同類事件
「我很震驚，疑犯竟然是警察。」阿巴洛斯在記者會上稱，事件已經嚴重損毀了公眾對警察的信任，且嚴重違背了警察隊伍的核心價值。另外，警方還在尋找另外約10名不是警察、但涉及此起綁架案的嫌疑犯。
據報道，類似事件先前剛在泰國發生。今年5月初，泰國警方也宣布了一起針對在泰中國公民的綁架勒索案。有5名中國遊客遭勒索250萬泰銖（約53.7萬港元），泰國警方鎖定了11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。
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