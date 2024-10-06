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國際
2024-10-06 17:21:40

中國母女跟團遊斯里蘭卡 半夜遭人闖酒店房劫財劫色

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涉事酒店房。(互聯網)

涉事酒店房。(互聯網)

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內地一對母女早前跟團去斯里蘭卡旅行，半夜慘遭兩名匪徒闖入酒店房間，搶走財物，其中女兒被被匪徒猥褻。

內媒報道，受害母女表示她們出於安全考慮，決定報團前往斯里蘭卡，父親及其他男親友亦有隨行，而連同他們在內有約20名團友。

斯里蘭卡旅遊｜房內突然全黑 冷氣無聲 疑遭斷電

受害母女說，他們於10月2日晚入住斯里蘭卡雅拉辛納蒙野生酒店。母女二人入住一間獨立別墅雙人房，父親及其他親友則住另一間。據報她們於當晚11時許就寢，約20分鐘後發現屋內全黑、冷氣無聲，懷疑被人切斷電源。

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涉事酒店的獨立別墅。(互聯網) 內媒指受害母女參加的9日7晚團收費逾萬人民幣。(互聯網) 涉事酒店房間。(互聯網)

斯里蘭卡旅遊｜男女匪徒入房壓制母女

在二人還未來得及反應，房內突然出現兩個蒙面陌生人，為一男一女，其中女匪徒壓住母親，並用一物件抵住她的頸部，迫她拿出金錢。男匪徒則在房內搜掠，期間更猥褻了受害者女兒。

母女奮力叫喊並反抗，兩賊不久逃離現場，她們隨即通知導遊並報警。經點算後證實被搶去約3,000斯里蘭卡盧比(約79港元)及一對拖鞋。

斯里蘭卡旅遊｜酒店稱加強保安 據報團費逾萬人民幣

內報向涉事酒店查詢，酒店人員證實有發生該案，強調已加強保安。據報酒店有不少中國遊客入住，而內媒在旅遊平台查閱，指受害母女參加的斯里蘭卡9日7晚旅行團仍有售，團費達10,599人民幣。

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