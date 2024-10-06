中國母女跟團遊斯里蘭卡 半夜遭人闖酒店房劫財劫色

內地一對母女早前跟團去斯里蘭卡旅行，半夜慘遭兩名匪徒闖入酒店房間，搶走財物，其中女兒被被匪徒猥褻。

內媒報道，受害母女表示她們出於安全考慮，決定報團前往斯里蘭卡，父親及其他男親友亦有隨行，而連同他們在內有約20名團友。

斯里蘭卡旅遊｜房內突然全黑 冷氣無聲 疑遭斷電

受害母女說，他們於10月2日晚入住斯里蘭卡雅拉辛納蒙野生酒店。母女二人入住一間獨立別墅雙人房，父親及其他親友則住另一間。據報她們於當晚11時許就寢，約20分鐘後發現屋內全黑、冷氣無聲，懷疑被人切斷電源。