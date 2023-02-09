中國氣球｜布林肯：已向數十個國家詳細通報　中方氣球監視目標遍布五大洲

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美方日前擊落的中國高空氣球，是中方廣泛監視計劃的一部分，目標是在全球蒐集情報。他指，中國蒐集情報的目標遍布五大洲，而且侵犯主權，美方已向數十個國家詳細通報事件。美國國防部表示，上月28日在阿拉斯加發現中國氣球之前，美方也曾4次發現中國間諜氣球，飛越美國上空，並途經中方感興趣的地點。

斯托爾滕貝格表示，氣球事件印證中國過去數年大力投資新型軍事科技及監視儀器，歐洲的中國間諜活動有所增加，有需要警惕中國情報工作的風險。

布林肯與到訪華盛頓的北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)見記者，指中國蒐集情報的目標遍布五大洲，而且侵犯主權，美方已向數十個國家詳細通報事件。

美國防部：中方氣球途經 感興趣的地點

美國國防部發言人賴德(Patrick Ryder)指，中方的氣球監視行動已進行數年，近年曾4次派氣球飛越美國上空，其中3次在前總統特朗普任內發生，拜登上任初期也曾發生1次，有關氣球飛越美國境內「中方感興趣的地點」，但沒有詳細說明中方氣球的飛行路徑或是否涉及軍事設施。對於中國指氣球是民用科研用途，賴德指肯定氣球絕非民用，並有情報收集能力。

中國氣球進入美國上空一個星期後，美軍於上星期六(4日)派出戰機，在南卡羅來納州對出海域上空擊落中方氣球，引起中方不滿，批評美方執意動用武力襲擊飛艇，明顯反應過度。