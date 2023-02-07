中國氣球｜拜登：事件不會削弱中美關係　白宮：暫時無意交還殘骸

美軍繼續打撈擊落的中國氣球殘骸。美國海岸防衛隊把擊落氣球地點10海里範圍設為臨時安全區域，船隻未獲許可不准進入，又提醒看到殘骸的民眾不要擅自打撈。

中國稱的民用氣象研究氣球進入美國領空1星期後，周六(4日)遭美戰機擊落，美國表示暫時無意交還擊落的中國氣球殘骸。美國總統拜登指，美方就氣球事件做了正確的事，認為沒削弱美中關係。白宮表示，美國暫時無意交還氣球殘骸。

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby) 承認事件令已緊張的美中關係造成障礙，但指美中關係對美國而言是最重要，兩國交流仍然繼續，無人想見到衝突。他說，中方解釋氣球用於氣象目的，令人難以置信，指氣球有螺旋槳及方向舵，可以轉向及加減速，但主要倚靠風力，機動性有限。他又指，殘骸將交由情報專家分析，以了解相關用途，美方暫時無意將氣球殘骸交回中方。至於國務卿布林肯押後訪華行程，時機成熟時，會與中方磋商確實日期。

拜登否認民眾發現氣球才下令擊落

就有聲音批評在中國氣球被民眾發現後，拜登才下令擊落。拜登重申一開始發現氣球時，便已經向國防部表明要盡快擊落，國防部評估後認為並非嚴重威脅，應待氣球漂到海面上空時才行動。他又指，已經向中方說明美方的做法，中方亦理解美方立場，他強調美方做法正確，認為沒有削弱美中關係。

白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)指，拜登是接受軍方建議，待氣球飄至海面上空才擊落，又指拜登上任後加強對領空的監視，能夠發現前總統特朗普政府未能發現的問題。早前有美國官員指，特朗普時期發生過至少三次同類事件。