中國氣球｜眾議院通過譴責侵犯主權　中方：美方發動訊息輿論戰

毛寧：國際社會很清楚誰是世上最大監測國家

在北京，外交部發言人毛寧指，美方稱這個氣球是所謂機群的一部分，這個我不了解，我想這可能是美方對中國進行訊息輿論戰的一部分。誰是世界上最大的間諜、監聽、監測國家，國際社會看得很清楚。她批評美方執意動用武力，襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例，開啟惡劣先例；美方這種不負責任的嚴重錯誤做法，沒有為兩軍開展對話交流創造應有氛圍，中方不接受美方關於兩國防長通話的提議。