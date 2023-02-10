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國際
2023-02-10 11:19:00

中國氣球｜眾議院通過譴責侵犯主權　中方：美方發動訊息輿論戰

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美國眾議院一致通過無約束力決議案，譴責中國氣球侵犯美國主權。副國務卿舍曼(Wendy Sherma)指，事件顯示北京正試圖重塑國際秩序，以及在海外愈趨侵略性。中方批評美方就事件發動訊息輿論戰，沒為就兩國軍方對話創造應有氛圍。

眾議院通過譴責中國氣球侵犯主權，中方：美方發動訊息輿論戰。(資料圖片) 中國氣球被發現於美國境內一星期後，遭美戰機擊落。(資料圖片)

美國眾議院周四(9)同日以419票對0票，一致通過決議案，譴責中國的偵察氣球嚴重侵犯美國主權，並試圖利用不實訊息欺騙國際社會，要求拜登政府就中國近年已知的侵犯行徑向國會簡報。

舍曼出席參議院外交關係委員會聽證會時指，事件顯示北京正試圖重塑國際秩序，以及在海外愈趨侵略性。她批評有關行動不負責任，侵犯美國主權和違反國際秩序，華府會繼續限制中國取得美國的先進技術推動軍事現代化。

舍曼指，氣球事件顯示北京正試圖重塑國際秩序，以及在海外愈趨侵略性。(資料圖片)

舍曼指，氣球事件顯示北京正試圖重塑國際秩序，以及在海外愈趨侵略性。(資料圖片)

毛寧：國際社會很清楚誰是世上最大監測國家

在北京，外交部發言人毛寧指，美方稱這個氣球是所謂機群的一部分，這個我不了解，我想這可能是美方對中國進行訊息輿論戰的一部分。誰是世界上最大的間諜、監聽、監測國家，國際社會看得很清楚。她批評美方執意動用武力，襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例，開啟惡劣先例；美方這種不負責任的嚴重錯誤做法，沒有為兩軍開展對話交流創造應有氛圍，中方不接受美方關於兩國防長通話的提議。

毛寧：國際社會很清楚誰是世上最大監測國家。(資料圖片)

毛寧：國際社會很清楚誰是世上最大監測國家。(資料圖片)

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