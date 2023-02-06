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國際
2023-02-06 13:54:00

中國氣球｜美國海軍疑已將氣球殘骸打撈上岸(有片)

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中國氣球進入美國領空飛行一星期後遭擊落，美國海軍和海岸防衛隊的艦艇，繼續在南卡羅來納州對開海面打撈殘骸。有美媒報道，美軍懷疑已將氣球殘骸打撈上岸。

美國海軍疑已將氣球殘骸打撈上岸。(Twitter)

美國海軍疑已將氣球殘骸打撈上岸。(Twitter)

美國國防部發聲明指，氣球殘骸落入海中約14米深的位置，較預期淺，分散在海面約11公里範圍，預料需要數日進行打撈。不過，美國多個傳媒報道，國海軍疑似已將氣球殘骸打撈上岸。

網上影片顯示，海軍軍艇上有一件疑似氣球殘骸的白色物體。(Twitter) 網上影片顯示，海軍軍艇上有一件疑似氣球殘骸的白色物體。(Twitter)

影片見海軍軍艇上有一件白色物體

報道指，美軍擊落氣球後，已派海軍往南卡羅來納州北North Myrtle Beach進行打撈，網上影片顯示，海軍軍艇上有一件疑似氣球殘骸的白色物體搬移。

美國國防部發早前聲明指，打撈後，會將殘骸送到弗吉尼亞州聯邦調查局(FBI)的實驗室分析，並呼籲沿岸居民切勿觸摸及帶走可能散落地面的殘骸，以免影響調查。

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