中國氣球︱英媒稱獲得偵察氣球證據　並飛遍東亞包括日台

BBC在周一發表報道，表示他們與一間人工智能企業合作，分析及收集衛星資料及數據，並發現多幅影像證實有氣球飛越東亞地區。公司的創辦人Corey Jaskolski表示，他們發現到早在2021年的9月，就有氣球飛越日本北部的上空。他指氣球是在中國內地發放，大約在蒙古的南邊。日本防衛省的代表村上裕子回應BBC的查詢時表示，他們確定有關的氣球穿越了上空，並表示已經預備在未來可能擊落其他的氣球。

今年初，美國指控中國的間諜氣球飛越美國境內，最後美國擊落氣球而令中美關係跌至冰點。英國廣播公司（BBC）在周一（26日）報道，指獲得更多的證據，指出中國間諜氣球多次穿越包括日本及台灣的上空。

人工智能公司比對衛星圖片

BBC的調查團隊又表示，他們在網上搜尋一些在東亞地區疑發現不明飛行物體的照片以及訊息，以調查中國是否發放了更多的氣球。其中在2021年的9月，台灣的氣象部門的兩張相片，顯示在台北上空有氣球飛過。Corey Jaskolski表示之後比對有關的衛星影像，亦發現在台灣海岸有氣球的出現。

台灣當局在回應BBC的團隊時表示，他們相信有關的氣球是氣象氣球，不過Corey Jaskolski並不同意：「僅從氣球的直徑以及實際的運行高度，這與飛越美國以至日本的都相當相似。」Corey Jaskolski又表示，他們拿了2月在美國飛越的氣球資料研究，估計有關的氣球是在海南島發放。Corey Jaskolski又表示：「如果我要放一個氣球，我會在密雲的天氣發放，這樣就不易被發覺。」

BBC就調查向中國駐倫敦的大使館進行查詢，中國大使館的聲明指控，美國發放大量的高空氣球持續圍繞地球，並非法進入中國領空。又指中國是一個負責任的國家，會嚴格遵守國際法以及尊重所有的國家主權及領土完整，並拒絕「任何對中國的抹黑及攻擊」。