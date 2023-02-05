中國氣球｜1月28日進入阿拉斯加 共和黨斥拜登反應緩慢

中國氣球進入美國領空遭擊落，該氣球在美國上空足足飛行了一星期，中方解釋那個氣球屬民用，用來作氣象研究，因風吹離飛行路線，在不可抗力下進入美國。有美國國防部官員透露，1月28日首次發現那個氣球進入美國阿拉斯加，然後在1月30日進入加拿大空域，然後再於1月31日飛到愛達荷州北部上空。及至上周三，氣球飛到蒙大拿州比靈斯市(Billings)上空，地面居民可肉眼看見，而比靈斯鄰近Malmstrom空軍基地。美官員稱，氣球進入美國陸地後沒有返回海面上空，難以擊落它。當局又指，氣球進入美國後，一直有派機追蹤，指它曾飛越敏感軍事基地。美國官方至上周四才公開那個氣球在美國上空出現，共和黨議員批評總統拜登反應緩慢，是對外釋出華府無意捍衛國家空域的訊息。

美官員：「明顯侵犯」美國主權

眾議院軍事委員會主席、共和黨籍眾議員羅傑斯(Mike Rogers)表示，拜登政府對國會和民眾隱瞞今次國安漏洞事件。拜登昨日強調，周三已下令軍方盡快擊落氣球。2024年大選拜登潛在對手、前總統特朗普也「抽水」，上周五在其社交網稱應將氣球擊落，若重返白宮會動用聯邦調查局(FBI)和司法部緝捕「中國間諜」。中美關係似乎將成2024年大選主要議題。美國有線新聞網絡(CNN)稱，在氣球1月28日進入阿拉斯加時，美國防官員認為並未構成情報威脅或危害民眾，但它飛入加拿大再返回美國就引起關注，稱「從未見過如此無恥之舉」。

美官員表示，美方認為那氣球「明顯侵犯」美國主權，事前已知會中國會擊落它。國防部高級官員淡化氣球對美國的國安威脅，不認為氣球將加強中國目前地球低軌衛星的情報能力，當局會在打撈氣球殘骸後進一步評估。路透社稱，國防部認為被擊落的氣球是中國其中一枚「間諜氣球」，官員稱另一枚上周五在拉丁美洲出現，「過去數年，在五大洲的國家上空也曾出現過中國氣球，包括東亞、南亞和歐洲」。哥斯達黎加民航局證實，接到民眾報告指上周四目睹有大型白色氣球飛越首都聖何塞上空；哥倫比亞則稱，防空系統上周五偵測到一個大型氣球在北部領空，但其後氣球消失蹤影，無法展開追查。遭擊落氣球曾一度飛入加拿大，加方稱支持美國行動。