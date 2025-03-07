中國男到柬埔寨一落機遭綁架　中途跳車脫險如電影情節(有片)

近日一名在澳洲經商的中國男被同胞騙至柬埔寨，入境金邊國際機場後立即遭到綁架，慶幸他找到機會中途跳車，最終脫險，整個過程驚險如電影情節，讓目擊者捏一把冷汗。

綜合報道，事發於周一(3日)下午約3點半，在乾拉省(Kandal)第三環城公路附近。被綁架的38歲中國男子劉生(Liu Sen，音譯)自2016年起，就在澳洲從事汽車玻璃生意。去年12月由好友的介紹，認識了一名叫馮志業(Feng Zhiye，音譯)的男子，聲稱打算在柬埔寨首都金邊設立公司，邀請劉生去擔任他們的法人代表，甚至給他分每月紅利。當地警方指出，劉生在上周日(2日)晚上離開澳洲，並在3日抵達金邊國際機場。馮志業為他安排一輛紅色豐田轎車接機。轎車司機表示要帶男子去見馮志業的另一位合夥人為由。當汽車駛至，將他帶到第三環城公路附近停車時，路邊正等待的3名男子迅速登車，其中兩人抓住劉生的手臂，另一人勒住他的頸部並施暴，期間還奪走他的手機。在搏鬥過程中，劉生設法打開車窗跳車逃生。