中國男在南韓植牙後下顎骨折出血亡　妻批診所「無視外國人」

中國男在南韓植牙致下顎骨折出血亡 妻批診所「無視外國人」

植牙手術做到沒命！一名61歲中國男子，日前到南韓濟州島一家牙醫診所進行植牙手術，沒想到返家後卻吐血身亡。最新解剖結果出爐，確認死因為「下頜骨粉碎骨折」導致大量出血身亡。

據《NEWSIS》及《MBC NEWS》等韓媒報道，一名住在南韓濟州島的61歲中國男子，今年2月28日前往當地一家牙科接受植牙手術。約2小時的手術過程中，拔掉6顆晃動的牙齒，並植入上下各2顆共計4顆牙齒。

妻：除高血壓外沒任何疾病

據家屬稱，男子回家後，當天晚間突然吐血倒地，緊急送醫後仍不治。法醫解剖結果最新出爐，指出：「植牙手術過程使用的人工牙根，導致下顎粉碎性骨折，由於骨折部位持續出血導致死亡。」

家屬悲痛萬分，怎麼樣也沒辦法接受，妻子稱：「丈夫除了高血壓，沒任何疾病。但沒想到植牙後，回家就死了。」她認為由驗屍結果顯示，院方醫療過失的成分居高。