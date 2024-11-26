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國際
2024-11-26 17:39:13

中國男子泰國叢林墮井呼救3天3夜　村民以為「鬼叫」無理會(有片)

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一名中國籍22歲青年墮入12米深廢棄水井，被困3天3夜後獲救。(互聯網)

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一名中國22歲青年不知為何迷失泰國叢林，更不幸的是跌落一個巨大、12米深的廢棄水井。他日夜呼叫3天求救，但當地村民卻以為是「餓鬼」出沒吼叫討施捨，並無理會。結果該中國青年叫了3天3夜叫到力竭，無力再叫之際，幸最後有人報警救出他。

事發在泰緬邊境地區達府一個偏僻村落，搜救人員於周一(25日)凌晨1時走進樹林逾500米深，並聽到微細像人類的呼叫聲，最後在一個廢井內發現受困中國青年。據悉，起初大家不知那聲音是甚麼，但走到沒有蓋的井口用電筒照射井底時，發現那青年筋疲力竭地躺在井底。

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中國青年泰國墮井｜村民每隔一小時聽到怪聲 入夜後聲音大更

搜救人員透露，在3天前，有村民在井口附近聽到奇怪聲音，每隔一小時發出，入夜後聲音更加大聲，導致村民以為是「鬼叫」聲。直至村民報警，駐守邊境軍人與其他搜救人員才前往樹林，查看究竟是鬼叫抑或是有人求救。獲救青年姓劉(Liu Chuanyi)手腕雖骨折和身體有挫傷，但傷勢並不算嚴重。他被困井底內72小時，沒有食物和食水，又凍又餓下能保住一命算是奇蹟。報道指，並不知他為何走進樹林裡。

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