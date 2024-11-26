中國男子泰國叢林墮井呼救3天3夜　村民以為「鬼叫」無理會(有片)

一名中國22歲青年不知為何迷失泰國叢林，更不幸的是跌落一個巨大、12米深的廢棄水井。他日夜呼叫3天求救，但當地村民卻以為是「餓鬼」出沒吼叫討施捨，並無理會。結果該中國青年叫了3天3夜叫到力竭，無力再叫之際，幸最後有人報警救出他。

事發在泰緬邊境地區達府一個偏僻村落，搜救人員於周一(25日)凌晨1時走進樹林逾500米深，並聽到微細像人類的呼叫聲，最後在一個廢井內發現受困中國青年。據悉，起初大家不知那聲音是甚麼，但走到沒有蓋的井口用電筒照射井底時，發現那青年筋疲力竭地躺在井底。