中國男持刀闖東京迪士尼酒店　自稱僅拿菜刀出來（更新）

【12月3日更新】日本警察公布被捕男子是34歲中國籍的姜春雨，他被指在周一晚於東京迪士尼海洋的酒店內，用刀指嚇其中一名參與宴會的男人，並稱「再走近來就殺死你」。男子在受查中，否認部份指控，他指自己到現場只是要發抗議單張，未有襲擊人，並指因為在現場派發單張被阻止，才於背包中拿出中式菜刀。

日本東京迪士尼海洋，在周一（1日）晚發生一名男子手持刀具闖入樂園酒店的宴會廳揮舞後逃去的事故。千葉縣警察今日（2日）公布在川崎市內拘捕一名30多歲的中國籍男子，他據報原本是在使用宴會廳的公司僱員。