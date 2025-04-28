中國留學生強闖富士山獲救　四日後再上山搵手機再要求助

一名27歲的中國留學生，兩度試圖登上未開放的富士山，並且兩度需要救援而引起日本人的批評。該位留學生早在上周二（22日）試圖強行登山而不適，需要當地派人救助。可是他4日後，自稱要上山尋回手機，卻又一次因為出現高山反應而要救助。事件引起了日本網民的不滿，並質疑這位留學生有沒有完全支付救援工作的費用。
根據日本媒體的報道，一名27歲的中國籍大學生在上周二於富士山頂附近，因為出現嘔吐及身體不適，加上失去了鞋底的冰爪，故此致電緊急救援求助，並由山梨縣的救援隊用直昇機將他送到醫院。不過他在出院後，相隔4日又一次上山，今次在山上因為高山症而暈倒，再一次要報警救援。報道指，今次是在上周末（26日）的中午時分，有人在富士宮入口的8合目見到這名報稱在澀谷區居住的中國大學生，他當時在登山路上暈倒，身體有擦傷。並由靜岡縣的山岳救災隊用擔架抬到5合目，再在周日（27日）凌晨2時50分送上救護車。
網民要求留學生支付救援費用
日本警察表示男子沒有生命危險，對於再次「搵命搏」的原因，男子表示他是因為在之前上山掉了手機，故自行上山再次搜索。這位中國留學生在上周一（21日）出發登山，不過目前富士山的登山路線未開放，故他屬於強行登山的違規行為。他在之後一日在山頂附近就已不適，他自稱因此違下了手機，故相隔4日再上山。報道指，未知男子有沒有找到手機。
不過根據日本媒體指，目前富士山仍處於冬季的封山狀態，要到今年7月才開放，故5合目以上已被呼籲禁止前往。日本網民對這位中國留學生行為極為不滿，由於目前富士山並不是開放，因此網民要求縣政府不應該動用日本人的稅金去拯救這種多次違規的外國人，並應該要求他支付兩次的救助費用。