中國留學生強闖富士山獲救　四日後再上山搵手機再要求助

一名27歲的中國留學生，兩度試圖登上未開放的富士山，並且兩度需要救援而引起日本人的批評。該位留學生早在上周二（22日）試圖強行登山而不適，需要當地派人救助。可是他4日後，自稱要上山尋回手機，卻又一次因為出現高山反應而要救助。事件引起了日本網民的不滿，並質疑這位留學生有沒有完全支付救援工作的費用。

根據日本媒體的報道，一名27歲的中國籍大學生在上周二於富士山頂附近，因為出現嘔吐及身體不適，加上失去了鞋底的冰爪，故此致電緊急救援求助，並由山梨縣的救援隊用直昇機將他送到醫院。不過他在出院後，相隔4日又一次上山，今次在山上因為高山症而暈倒，再一次要報警救援。報道指，今次是在上周末（26日）的中午時分，有人在富士宮入口的8合目見到這名報稱在澀谷區居住的中國大學生，他當時在登山路上暈倒，身體有擦傷。並由靜岡縣的山岳救災隊用擔架抬到5合目，再在周日（27日）凌晨2時50分送上救護車。