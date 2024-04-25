中國留學生涉美國威嚇貼民主單張同學　被判囚9個月

一名中國留學生，被指在美國被指威脅一名在校內張貼民主單張的女同學，在周三（24日）被美國的法院判囚9個月以及3年的感化。
26歲的中國留學生吳曉雷（Xiaolei Wu，音譯）原本在波士頓柏克萊音樂學院就讀，今年1月被指涉及網路跟蹤騷擾及跨州發送威嚇的罪名。他被指在2022年底向一名在大學校園內及附近張貼支持中國民主活動的單張而被捕。他當時透過微訊向該女學生聲言：「再貼的話我就把你的手斬下來。」吳還被指在網上鼓吹其他人對女生的所在地址「起底」，以及公開她的電郵讓其他人加入滋擾女生。檢控文件還指，吳向中國政府作出舉報，並指他們的代表會「招呼」 女生的家人。
吳在2022年被波士頓柏克萊音樂學院停學，並確定現在已開除其學籍。美國的檢察官指吳的行為非常嚴重：「他利用中國政府可能的報復來威脅一個在柏克萊學園張貼無害民主單張的無辜者。吳先生的暴力威脅已達到傳播恐懼的目的，讓勇敢的受害人及其他可恣想表達反對中國政府的人噤聲。我們部門以及司法部不會容忍，這種威嚇人們行使他們第一修正案的權利，這裡永遠不會容忍審查及鎮壓存在。」
在美國網路跟蹤騷擾以及傳播威嚇的行為，會被最高判處5年以及3年感化的刑期，同時最高罰款25萬美元。