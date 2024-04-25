中國留學生涉美國威嚇貼民主單張同學　被判囚9個月

一名中國留學生，被指在美國被指威脅一名在校內張貼民主單張的女同學，在周三（24日）被美國的法院判囚9個月以及3年的感化。

26歲的中國留學生吳曉雷（Xiaolei Wu，音譯）原本在波士頓柏克萊音樂學院就讀，今年1月被指涉及網路跟蹤騷擾及跨州發送威嚇的罪名。他被指在2022年底向一名在大學校園內及附近張貼支持中國民主活動的單張而被捕。他當時透過微訊向該女學生聲言：「再貼的話我就把你的手斬下來。」吳還被指在網上鼓吹其他人對女生的所在地址「起底」，以及公開她的電郵讓其他人加入滋擾女生。檢控文件還指，吳向中國政府作出舉報，並指他們的代表會「招呼」 女生的家人。