中國留美網紅SUV底盤起火猛燒　緊急逃生避過一劫

據內媒《瀟湘晨報》20日報道，內地網紅「毒角SHOW」近日在社交平台分享影片，稱在美國三藩市看完NBA全明星賽後開車回程，自己的SUV在美國高速公路上竟然自燃，所幸目前沒有人員傷亡。

回程時半路拋錨

據「毒角SHOW」18、19日發布的兩部影片顯示，他在美國三藩市看完NBA全明星賽，回程時半路拋錨，他以為是發生漏水，下車檢查狀況，汽車底盤竟意外起火，且火勢越來越大。由於擔心汽車隨時發生爆炸，他連忙收起個人物品，帶同伴遠離汽車。

此後汽車在不到3分鐘內變成火球並冒出濃煙，他和同伴被困在高速公路上，後來打電話報警。美國警察抵達現場後進行處理，表示他們及時撤離的做法是正確的，若晚撤幾分鐘恐怕有生命危險。