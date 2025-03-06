中國留英博士生涉強姦10女罪成　英警指逾50人受害籲挺身而出

中國一名留英博士生被控於倫敦及中國以落藥方式強姦10名女子，被倫敦刑事法庭裁定11項強姦罪名成立。英國警方表示，相信仍有多達50名未報案的受害者，呼籲她們挺身而出提供資訊。鄒鎮豪不僅在英國犯案，也曾在中國犯案。據報他來自廣東東莞，出身富裕家庭，父親在國企工作，母親是教師。
出身東莞富裕家庭 父國企工作
法院周三裁定28歲的鄒鎮豪（Zhenhao Zou）11項強姦罪、另有17項罪行涉及偷窺、藏有極端色情影像、非法禁錮、持有管制藥物並意圖進行性犯罪的罪名成立，將於6月19日判刑。鄒鎮豪是在去年1月落網，法官形容被告危險和具掠奪性，會對他判處非常長的刑期。
官預告刑期非常長
案情指，鄒鎮豪於2019年起在倫敦大學學院（University College London）攻讀碩士及博士學位，在2019至2023年以酒精、毒品及藥物在倫敦住所迷姦3名女子，在中國強姦另外7名受害者，10名受害人中僅有兩人身份得到確認。他利用通訊和交友軟件結識同為華人的留學生人，約會飲酒時向她下藥，迷暈後性侵並拍下過程，更會保留受害人的物品當作「戰利品」，犯案地點包括中國和英國，最少10名女性受害。中國公安部亦在案件審訊期間提供協助，協助一名受害人在庭上作供指證被告。
保留受害人物品當「戰利品」
英方查看鄒鎮豪拍下的性侵影片後，相信受害人數可能逾50人，估計約25名受害者在英國遭到強暴，另有約25人則在中國受害，形容鄒鎮豪是英國史上其中一名最惡名昭彰的性罪犯。警方已向華人社區發出呼籲，希望受害女性能夠挺身而出，協助調查。