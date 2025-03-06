中國留英博士生涉強姦10女罪成　英警指逾50人受害籲挺身而出

案情指，鄒鎮豪於2019年起在倫敦大學學院（University College London）攻讀碩士及博士學位，在2019至2023年以酒精、毒品及藥物在倫敦住所迷姦3名女子，在中國強姦另外7名受害者

中國一名留英博士生被控於倫敦及中國以落藥方式強姦10名女子，被倫敦刑事法庭裁定11項強姦罪名成立。英國警方表示，相信仍有多達50名未報案的受害者，呼籲她們挺身而出提供資訊。鄒鎮豪不僅在英國犯案，也曾在中國犯案。據報他來自廣東東莞，出身富裕家庭，父親在國企工作，母親是教師。

出身東莞富裕家庭 父國企工作

法院周三裁定28歲的鄒鎮豪（Zhenhao Zou）11項強姦罪、另有17項罪行涉及偷窺、藏有極端色情影像、非法禁錮、持有管制藥物並意圖進行性犯罪的罪名成立，將於6月19日判刑。鄒鎮豪是在去年1月落網，法官形容被告危險和具掠奪性，會對他判處非常長的刑期。