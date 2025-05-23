中國等代表團視察西岸 以軍向外交人員鳴槍警告

中國、法國、埃及和歐盟等組成的外交表代表團周三視察以色列西岸佔領區，評估巴勒斯坦居民的人道情況，卻突遭以軍鳴槍警告。各國外交人員慌忙逃離躲避，幸無人受傷。事件惹來多國抨擊，並傳召以色列大使解釋。以軍對事件表示遺憾，辯稱是代表團離開了獲批准的路線，以軍才開槍警告他們遠離該區。
網上片段可見，代表團成員與記者等人站在黃色路障前拍攝，突然後方傳來槍響，部分人臉露驚慌，眾人開始奔跑逃離。有人慌不擇路，有人則在保鑣掩護下急忙坐上汽車離開，氣氛緊張。片段亦拍攝到在路障另一端有以軍舉槍戒備。
報道指，以軍自1月於西岸城市傑寧展開行動以來，造成數十巴人死亡，並摧毀不少房屋。有關視察由巴勒斯坦當局安排，其外交部門稱，代表團正執行官方活動，以視察和評估當地人道情況，並紀錄以色列持續的違規行為。巴方又指，以軍向外交代表團開槍示警違反國際法。
外交部：要求全面調查
有關考察團由中國、英國、法國、意大利、西班牙、加拿大和俄羅斯等逾20個國家組成。外交部發言人毛寧昨稱，中方高度關注相關事件，堅決反對任何威脅外交人員安全的行為，要求進行全面調查，避免類似事件再次發生。一段時間以來，約旦河西岸局勢持續緊張。中方敦促有關方特別是以色列不要採取任何進一步激化矛盾的舉動。歐盟亦要求以色列徹查，找出威脅外交人員生命的責任人。法國形容事件「不可接受」，德國譴責以軍在無受挑釁下鳴槍，指代表團到傑寧獲官方批准。