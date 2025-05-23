中國等代表團視察西岸 以軍向外交人員鳴槍警告

中國、法國、埃及和歐盟等組成的外交表代表團周三視察以色列西岸佔領區，評估巴勒斯坦居民的人道情況，卻突遭以軍鳴槍警告。各國外交人員慌忙逃離躲避，幸無人受傷。事件惹來多國抨擊，並傳召以色列大使解釋。以軍對事件表示遺憾，辯稱是代表團離開了獲批准的路線，以軍才開槍警告他們遠離該區。

網上片段可見，代表團成員與記者等人站在黃色路障前拍攝，突然後方傳來槍響，部分人臉露驚慌，眾人開始奔跑逃離。有人慌不擇路，有人則在保鑣掩護下急忙坐上汽車離開，氣氛緊張。片段亦拍攝到在路障另一端有以軍舉槍戒備。