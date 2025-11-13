中國籃球舞團澀谷拍片　被日本網民指阻礙交通(有片)

日本社交平台日前流傳片段，指責一批中國人在東京的澀谷十字路口上拍片跳舞，阻塞交通。雖然有關團體在內地社交平台獲得支持，但在海外的社交媒體卻一片批評之聲。而日前網友再貼出，該批男子被日本警察帶到一旁訓話。

在社交平台Threads上，在周日（9日）已出現有關團體在澀谷拍片阻路的指責，而社交平台X之後亦流傳他們在街上跳舞的片段。在內地的社交平台，有關影片獲得不少的稱讚，而且亦有片段顯示他們在東京的新宿都有拍攝。雖然有內地網民質疑是否阻礙他人，亦有質問有沒有被驅趕。不過有內地網民稱：「日本人的情緒需要理會嗎？」以及「我們幹甚麼需要他們同意？日本本來就欠我們的。」然而在日本的社交平台，就普遍受到批評，有人認為他們在阻礙街道，以及在拍攝前有沒有取得當局的許可。亦有網民指出不止是中國人，其他外國人都有這種不守規則的行為。