中國籍男子涉為北韓走私煙草　被澳洲拘留並計劃引渡美國

澳洲的總檢察部門確認，一名譯音金光華（Jin Guanghua）的中國籍男子，在去年3月於墨爾本被捕，並正等待進行引渡。澳洲方面在周二（20日）的聲明表示：「有關人士因為在美國面臨多項包括制裁、銀行詐騙、洗黑錢及合謀犯罪而被通緝。」而根據美國的法庭文件指，金男被指透過其銀行戶口，向一系列的北韓「國營企業」提供資金。文件又指，男子透過在中國的空殼公司，在美國的金融系統中進行交易，並將數以百萬的款項帶回平壤。

澳洲拘捕了一名中國籍男子，被指控涉嫌參與北韓走私煙草的計劃，並為北韓帶來7億美元（約54.7億港元）的收入。而澳洲正準備將男子引渡到美國接受檢控。

金男被指在英國、新西蘭、阿聯酋及中國成立多間公司，為「購買煙草提供便利」。美方指，有關計劃的盈利相信用於支持北韓的彈道導彈及核武計劃。美國指，北韓自1990年代起，透過偽冒知名煙草品牌的「仿製煙」，成為北韓主要的收入來源，而有關煙草會銷售到菲律賓、越南及伯利茲等地。而若金男罪名成立，他會面對數以百萬美元的罰款以及數十年的刑期。

在有關的法庭文件指，與金男同案還涉及兩名中國籍人士，60歲譯音秦國明（Qin Guoming）及42歲譯音韓林林（Han Linlin）的人士。他們都被美國聯邦調查局（FBI）通緝，並指與中國、阿聯酋及澳洲有關連，他們分別被懸賞49.8萬美元作為提供資料協助拘捕及定罪。