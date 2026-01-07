中國籍男子行使假日本天皇紀念幣　與另外3人被捕

一名中國籍男子的薜志偉，連同另外3人分別在去年起於日本多處行使偽造的1萬日圓紀念幣，最終被拘捕。

警視廳在今日（7日）公布，拘捕包括36歲的薜志偉在內的4名中國及日本籍男子，行使模仿1986年日皇裕仁登基60年發行的1萬日圓銀幣的偽造紀念幣，有關銀幣可作為1萬日圓使用。報道指，4人在去年5月中旬到6月上旬，以79枚的假幣向3間金融機構的職員，表示要將有關的紀念幣兌換成現金，並以虛假的名字進行交易登記。