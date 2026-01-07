中國籍男子行使假日本天皇紀念幣　與另外3人被捕

一名中國籍男子的薜志偉，連同另外3人分別在去年起於日本多處行使偽造的1萬日圓紀念幣，最終被拘捕。
警視廳在今日（7日）公布，拘捕包括36歲的薜志偉在內的4名中國及日本籍男子，行使模仿1986年日皇裕仁登基60年發行的1萬日圓銀幣的偽造紀念幣，有關銀幣可作為1萬日圓使用。報道指，4人在去年5月中旬到6月上旬，以79枚的假幣向3間金融機構的職員，表示要將有關的紀念幣兌換成現金，並以虛假的名字進行交易登記。
全日本發現最少630枚假幣
日本警察表示，在去年春季起全國7個都及縣發現大量有關的偽造紀念幣，已確定最少有約630枚偽造，而相關人士會向一些驗證能力較弱的金融機構，如信用金庫或是農民協會的合作社兌換成現金。警察表示在調查這些偽造紀念幣如何流入日本。日本財務省也在上月發布提醒假紀念幣流入市場，指有關的假幣對國家的信譽造成影響。
據報道指，有關的紀念幣在1986年發行，共發行1,000萬枚，並可以當作為一般貨幣使用。警視廳透露，接獲報告指有中國人的組織持大量假幣進行兌換，而由於因為機器鑑別偽鈔能力已經普及，故開始有人用行使需要人手鑑別的紀念幣，提醒金融機構如果有人要大量兌換時要多加注意。另外警察在調查4人與其他假紀念幣的案件有沒有其實關連。