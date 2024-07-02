中國羽毛球將張志傑猝死　印尼稱醫院確認死亡後中羽協仍嘗試轉院

印尼舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽， 17歲中國隊男單選手張志傑於周六(6月30日)與日本隊作賽期間突然暈倒，送院搶救無效離世。印尼羽協聯合當地醫院(Sardjito)周日(1日)召開新聞發布會，就中國羽毛球新星張志傑賽場猝死一事進行情況說明，據透露，張志傑在到達醫院時已經沒有了自主呼吸和脈搏。羽毛球亞青賽團體賽開賽前，在場全體人員為張志傑默哀。
據《羊城晚報》等內地媒體報道，印尼羽協透露，張志傑到達醫院後已經沒有了脈搏和自主呼吸，醫院隨後對其進行了3個小時的心臟復甦，到晚上8時50分醫院認為張志傑已經死亡，中國羽協仍嘗試轉院，送往另一家醫院進行心臟復甦1.5小時後，晚上11時20分宣布死亡。目前張志傑的遺體仍在Sardjito醫院，等待他的父母和家屬從中國趕來。印尼羽協呼籲，停止傳播張志傑生前最後時刻的視頻照片，以示對死者的尊重。
毛寧：將在職責範圍內做好後續工作
與此同時，印尼羽協向國際羽聯提交書面申請，請求國際羽聯修訂醫療團隊在未經裁判允許的情況下不得入場的規則，從而讓運動員在第一時間得到救治。
外交部發言人毛寧回應指：「我們也聽說了這一不幸的消息，獲悉這個事件的發生之後，中國駐泗水總領館立即聯系和協調了印尼方面全力救治，並且派員趕赴事發地開展工作。我們對當事人不幸離世深表惋惜和哀悼，向他的家人表示慰問。外交部將繼續指導駐泗水總領館，在職責範圍內做好後續的工作。」