中國羽毛球將張志傑猝死　印尼稱醫院確認死亡後中羽協仍嘗試轉院

印尼舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽， 17歲中國隊男單選手張志傑於周六(6月30日)與日本隊作賽期間突然暈倒，送院搶救無效離世。印尼羽協聯合當地醫院(Sardjito)周日(1日)召開新聞發布會，就中國羽毛球新星張志傑賽場猝死一事進行情況說明，據透露，張志傑在到達醫院時已經沒有了自主呼吸和脈搏。羽毛球亞青賽團體賽開賽前，在場全體人員為張志傑默哀。

據《羊城晚報》等內地媒體報道，印尼羽協透露，張志傑到達醫院後已經沒有了脈搏和自主呼吸，醫院隨後對其進行了3個小時的心臟復甦，到晚上8時50分醫院認為張志傑已經死亡，中國羽協仍嘗試轉院，送往另一家醫院進行心臟復甦1.5小時後，晚上11時20分宣布死亡。目前張志傑的遺體仍在Sardjito醫院，等待他的父母和家屬從中國趕來。印尼羽協呼籲，停止傳播張志傑生前最後時刻的視頻照片，以示對死者的尊重。