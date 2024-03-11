中國詐騙集團魔爪延伸至英國 華留學生遭假公安呃走17萬英鎊

一如其他許多國家，英國近年詐騙案件也日益猖獗，且詐騙集團的「全球化」經營模式及運用新科技的能力往往造成執法困難。英國《泰晤士報》上周六(9日)報道，一名負笈英國的中國留學生近期在10多天內向詐騙集團陸續匯款約17萬英鎊(約170萬8,400港元)，詐騙集團成員偽裝成中國官員，指控她涉嫌金融詐騙，須盡快繳交保釋金才能脫身。 報道指，某天當21歲的中國留學生莎拉(Sarah)在大學宿舍收拾行李準備翌日飛往香港探望母親時，收到一個來電，對方自稱是中國駐英大使館官員，聲稱莎拉的學生簽證有問題，因為她名下一張金融卡與發生在中國的一宗金融詐騙案有關。對方給她聲稱是上海警方的聯絡電話，要她盡快聯絡。

假公安指稱受害人遭通緝 莎拉其後與一名穿著警察制服的男子視像電話，對方告訴她，她涉嫌一宗大型金融騙案。男子出示有莎拉照片和護照資料的「通緝令」，聲稱她名下的金融卡在詐騙案扮演關鍵角色，共有17人被騙超過30萬英鎊(約301萬港元)。 為加強威嚇效果，男子向莎拉播放影片，顯示一名男子墮樓死亡，男子告訴莎拉，片中身亡的男子是其中一名受害者，他被騙的錢就是匯到莎拉的金融卡。這名假警察稱，莎拉只要一入境中國，就會被捕，其母親也會被捕，她唯一出路就是立即交付保釋金。

受害人自責 儘管莎拉猜測自己可能被盜用身份，也是受害人，她仍非常緊張，認為未能保護個人資料是自己的疏失。此外，無論是在中國內地或香港，挑戰、質疑執法及安全單位人員或其他「權威人士」，往往被視為不智。莎拉也為自己的英國居留資格及母親的安全擔心。她因此按指示取消往香港探親，開始籌集資金，匯到一個中國的銀行戶口。 這邊廂，假警察密切追蹤並監控整個過程，並警告莎拉不得向任何人透露，理由是案件仍在調查中，若她對外洩漏風聲，會因破壞罪被進一步調查並起訴。假警員再向她出示影片，這次是一名詐騙疑犯被捕和審問。

寢食難安 受害人思考能力下降 假警員聲稱，看過影片，莎拉就會對自己入境中國後的可能遭遇有心理準備。她看完影片後心生恐懼，隨後她以辦理行政手續需提供財政證明為由，請母親暫時匯入一筆錢。在10多天內，她匯款總計約17萬英鎊。她事後受訪稱，當時因十分焦慮不安、難以正常飲食和睡眠，思考能力明顯下降。

受害人獲校方減免部分學費 完成第3次匯款後，莎拉才開始懷疑事有蹺蹊，並向中國和英國警方報案。但詐騙集團成員在清空、關閉銀行戶口後立即失蹤，莎拉無法追回損失金額。她說，這場經歷對她衝擊很大，曾有自殺念頭，幸好家人對她諒解，並給強大的心理支持。