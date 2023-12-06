中國遊客乘貢多拉遊威尼斯 疑不聽船夫勸告亂動拍照 致翻船落水(有片)

超狼狽……意大利媒體「ANSA」等報道，本月3日，5名中國遊客在意大利水都威尼斯乘「貢多拉」(Gondola)觀光時，疑不聽船夫勸告，在船上亂動拍照，最終導致翻船，全部跌落水中。

報道指，事發時，貢多拉準備通過威尼斯運河上的一處矮橋，船夫已提醒乘客們，船隻通過此處時，船體重心必須放低，因此要求乘客們在這段時間要坐好，不要隨意起身、亂動，這樣他才可穩定掌舵，避免船隻失平衡。

女子驚恐大叫

可是，這5名中國遊客沒聽船夫勸告，仍在船上亂動拍照，結果船隻經過矮橋時，疑因重心不穩而翻覆，包括船夫在內的所有人跌落水中。從網上瘋傳的影片可見，2名女子不斷驚恐大喊：「喔買尬」、「我不會游泳」，一隻手拿著手機，另一隻手抓緊船邊。