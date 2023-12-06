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國際
2023-12-06 19:41:25

中國遊客乘貢多拉遊威尼斯 疑不聽船夫勸告亂動拍照 致翻船落水(有片)

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中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網)

中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網)

超狼狽……意大利媒體「ANSA」等報道，本月3日，5名中國遊客在意大利水都威尼斯乘「貢多拉」(Gondola)觀光時，疑不聽船夫勸告，在船上亂動拍照，最終導致翻船，全部跌落水中。

報道指，事發時，貢多拉準備通過威尼斯運河上的一處矮橋，船夫已提醒乘客們，船隻通過此處時，船體重心必須放低，因此要求乘客們在這段時間要坐好，不要隨意起身、亂動，這樣他才可穩定掌舵，避免船隻失平衡。

女子驚恐大叫

可是，這5名中國遊客沒聽船夫勸告，仍在船上亂動拍照，結果船隻經過矮橋時，疑因重心不穩而翻覆，包括船夫在內的所有人跌落水中。從網上瘋傳的影片可見，2名女子不斷驚恐大喊：「喔買尬」、「我不會游泳」，一隻手拿著手機，另一隻手抓緊船邊。

中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救，有人驚慌。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 遊客跌落水後表現驚恐。(互聯網) 遊客跌落水後抓緊手機。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊待救。(互聯網) 中國遊客跌落水後，抓緊船邊，相當狼狽。(互聯網)

中國遊客獲好心人施援

報道指，船夫無辜落水，但他仍第一時間拼命救人，先把一名乘客救回岸上，再下水將其他人逐一救回，表現英勇，最終各人都平安無事。更值得讚揚的是，這些中國遊客慘成「落湯雞」，上岸後還獲得當地好心民眾協助，幫他們擰乾衣物，十分暖心。

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