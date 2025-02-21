中國遊客參與山岳滑雪失蹤　命喪日本長野志賀高原

號稱全日本最大滑雪區志賀高原，當地的燒額山滑雪場驚傳死亡意外！一名40歲的中國滑板客，20日和同伴失散，結果五小時後被發現埋在雪堆中，已無生命跡象。

據《信越放送》（SBC）和《長野放送》（NBS）等日媒綜合報道，長野縣山之內町志賀高原的燒額山，20日下午尋獲一具男性遺體，證實身分為失蹤的40歲中國男性滑板客。

「找了很久都沒看到人」

警方指出，20日下午1點半左右，該名中國籍男子與一名同伴在「山岳滑雪」期間走散，同伴向員警報案：「根本聯絡不到他，找了很久都沒看到人。」

燒額山滑雪場隨即派出巡邏隊四處搜索，約莫五小時後，於當天晚間在山頂東北方約600米外的山林找到一具男性遺體，當時還腳上還套着滑板，幾乎全身都被埋在積雪當中。

但因夜間進行作業有危險性，巡邏隊決定先撤退暫不搬運遺體。直到隔天早上，警方派出10人小組赴現場收容遺體，並進行比對作業，確定身分為失蹤的中國男子。