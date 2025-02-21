中國遊客參與山岳滑雪失蹤　命喪日本長野志賀高原

號稱全日本最大滑雪區志賀高原，當地的燒額山滑雪場驚傳死亡意外！一名40歲的中國滑板客，20日和同伴失散，結果五小時後被發現埋在雪堆中，已無生命跡象。
據《信越放送》（SBC）和《長野放送》（NBS）等日媒綜合報道，長野縣山之內町志賀高原的燒額山，20日下午尋獲一具男性遺體，證實身分為失蹤的40歲中國男性滑板客。
「找了很久都沒看到人」
警方指出，20日下午1點半左右，該名中國籍男子與一名同伴在「山岳滑雪」期間走散，同伴向員警報案：「根本聯絡不到他，找了很久都沒看到人。」
燒額山滑雪場隨即派出巡邏隊四處搜索，約莫五小時後，於當天晚間在山頂東北方約600米外的山林找到一具男性遺體，當時還腳上還套着滑板，幾乎全身都被埋在積雪當中。
但因夜間進行作業有危險性，巡邏隊決定先撤退暫不搬運遺體。直到隔天早上，警方派出10人小組赴現場收容遺體，並進行比對作業，確定身分為失蹤的中國男子。
「山岳滑雪」具一定風險
男子參與的「山岳滑雪」（Backcountry Skiing），指的是在有人管理的滑雪場界線以外滑行，刺激的山岳地形及沁涼粉雪，吸引經驗老到的玩家冒險嘗鮮，但因具一定風險，意外頻傳。
事實上中國男發生死亡意外的同天下午，北海道赤井川村的Kiroro滑雪場，一名挑戰「山岳滑雪」的26歲美國男性遇到雪崩意外，被捲入其中造成腳部骨折，醫療直升機緊急出動將他送往醫院。
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