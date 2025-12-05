中國遊客回程機鬧被趕 　日本警察指機長提出請求

內地網民早前發放一段影片，指一名中國遊客因為在飛機上鬧事，飛機在前往上海途中折返東京成田機場，並由日本警察將該名男子帶走。日本媒體向千葉縣警察查詢後表示，是因為機長接到通報而向機場要求警員處理。

根據網上影片指出，在星期一（1日）一班春秋航空IJ005航班，從千葉縣成田機場飛往上海浦東機場。其中一名男乘客因為想坐在女友旁，但因為遭到機艙服務員拒絕，而在飛機上引發爭執。據飛機上的乘客指，男子在機上吵鬧了將近2個小時。據航空公司表示，飛機在飛很2小時20分後因為緊急狀況折返，晚上10時50分抵達成田機場，成田機場的警察登機，將男子及女友帶走。而航空公司向其他的乘客提供了約10,000日圓的補償，並安排替代航班在翌日上午飛返上海。