中國遊客回程機鬧被趕 　日本警察指機長提出請求

內地網民早前發放一段影片，指一名中國遊客因為在飛機上鬧事，飛機在前往上海途中折返東京成田機場，並由日本警察將該名男子帶走。日本媒體向千葉縣警察查詢後表示，是因為機長接到通報而向機場要求警員處理。
根據網上影片指出，在星期一（1日）一班春秋航空IJ005航班，從千葉縣成田機場飛往上海浦東機場。其中一名男乘客因為想坐在女友旁，但因為遭到機艙服務員拒絕，而在飛機上引發爭執。據飛機上的乘客指，男子在機上吵鬧了將近2個小時。據航空公司表示，飛機在飛很2小時20分後因為緊急狀況折返，晚上10時50分抵達成田機場，成田機場的警察登機，將男子及女友帶走。而航空公司向其他的乘客提供了約10,000日圓的補償，並安排替代航班在翌日上午飛返上海。
航空公司指持續作危及安全行為
春秋航空向日本媒體表示，當時該名男子要求更換座位，不過春秋航空作為一間廉航，座位需要在事前付費購買，故此空中服務員拒絕了有關要求。然而男子之後情緒激動，稱事件「不可接受」，航空公司指因為事件「導致機上出現危及安全的行為」以及「事態持續了很長時間」故此為安全理由飛機折返成田機場，並向其他旅客提供相當於一晚酒店住宿的補償。不過航空公司未有透露是否已向警察提出指控以及對滋事的男子提出賠償要求。
千葉縣警察成田機場警署在周四（4日）回應事件：「由於機上出現了爭執，因為未有聽從空中服務員的要求，故飛機折返。有關的事故是因為家人的事情引起。有關的航班屬於廉航，有額外收費的相關政策，所以問題是不能隨意更換坐位。」機長聯絡了警察，在聽取了事件之後，向現場派出了警察。」警察指：「我們沒有收到航空公司的投資報告，因此未有展開調查。故此我們無法提供更多內容。」