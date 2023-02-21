中國遊客爆買龍角散喉糖 日本持續缺貨 業者：未知何時恢復供應

該公司表示，主因是中國社交媒體大量轉發訊息，指龍角散喉糖對緩解感染新冠病毒痊癒後喉嚨不適症狀有效，因此中國旅客在日本各地大量購買。

中國社交媒體謠傳日本龍角散喉糖對緩解新冠病毒感染症狀有效，中國遊客狂買，導致日本全國都缺貨。對此，龍角散公司本月較早時在官網發聲明致歉，表示將努力恢復正常供貨。

公司：龍角散喉糖對預防新冠無效

公司表示，缺貨對顧客及客戶造成重大困擾，對此表達誠摯歉意，並稱從去年12月中國放寬防疫政策後，日本各地商店的相關產品便持續缺貨，暫不清楚何時能解決。

龍角散公關人員表示，從日本國內需求來看，目前是難以想像的缺貨狀態。公司指，龍角散等醫藥類產品，對咳嗽及喉嚨發炎雖有一定效果，喉糖最多只被定位為食品，「對於預防新冠病毒沒有效果」。

公司指出，龍角散喉糖於2011年推出，目前在日本喉糖市場市佔率達25%，連續8年稱冠，是公司的人氣商品。公司因應冬天銷售量激增，會在夏天開始備貨，但去年夏天日本迎來第7波疫情，導致喉糖銷量較往年攀升，因此無法確保庫存。儘管從去年夏天已努力增產，但中國去年底放寬防疫政策，形勢突然轉變。