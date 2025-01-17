中國遊客行李亂放阻塞通道惹議　日本JR有回應

隨着日本公布，去年訪日遊客數字創歷年新高。日本人關注在國內的失德旅客問題增多，尤其是近期網上熱議，有關中國旅客的大型行李廂霸佔各地列車及巴士的車視問題。其中JR東日本日前回應指，如果乘客發現通道受阻，可通知列車職員到場處理。然而不少日本人認為，應立例禁止攜帶大量或過份大型行李登車。 在本月初，有日本網民貼上一張圖片，指多位中國人把數個大型行李箱堆在車廂，阻礙其他乘客通過，事件在日本社交媒體上發酵。網民相信拍攝者是在JR總武線上拍攝，不少人都批評這行為難以接受，又指危害其他乘客的安全。有網民質疑，JR公司為何不作出限制，並建議應立法，在攜同多於一個行李需額外收費，或是禁止帶同超過2件行李等。

JR公關：不會容忍違反禮儀行為 JR東日本的公關部門回應傳媒查詢時承認，有關的相片肯定就是在橫須賀總武快速線的列車。公關又指，公司本身是有限制乘客只可帶同兩個30公斤以內，以及3邊長度不超過250厘米（單邊不超過2米）的行李登車，而雨傘、拐杖及手提袋則不受限制。他們又指，一般建議乘客應該將行李放在膝上或是車廂上方的行李架，並顧及讓更多乘客可以就坐，同時應避免將大型行李阻塞通道。對於相片所拍攝的狀況，公關表示：「如果有任何問題，不單是在這情況之下，應告知車務員、站務員或警衛。」並表明不會容忍違反禮儀的行為。 然而在社交平台有關的議論仍然不絕，而且問題也從東京及關東，延伸至關西，還包括京都的巴士。有日本網民表示，自己在乘搭新幹線時，會預約大型行李位置，然而外國人卻不會，可是沒有預約的外國遊客卻霸佔了原本有預約的位置，他指這制度根本已被破壞，因為這情況他遇過了3次。而他向有關的外國人解釋需要預約時，外國遊客以不知道為由，以及反問可以送在哪，繼續佔據他預約的空間。

電動行李箱也受批評 除了新幹線，還有一般的列車。在上下班的繁忙時間，有遊客帶着2個大行李箱，霸佔了3個坐位，令本來已經擠迫的車廂更加水洩不通。他們又批評，一些攜着大型行李的遊客阻礙了車門位置，卻不會願意讓出空間上下車，他們認為攜帶大量行李的遊客就應該坐巴士或的士。可是在普通的巴士上，也被行李箱阻礙。雖然京都限制旅客將行李帶上巴士，不過違規的遊客仍然不絕。而京都以外的人也指，這些攜行李坐巴士的遊客，不單阻礙了上下車，也限制了登車的人數，影響巴士服務及需要平常使用的居民。 另外，除了大型行李箱之外，中國遊客近年喜歡使用的電動行李箱也受批評。一些網民指中國人在路上用這些行李行走，對道路使用者也造成危險。