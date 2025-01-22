中國遊客霸佔電車關愛座 日本高中生勸阻反遭5人破口大罵

日本東京電車日前發生一宗不愉快事件，有中國遊客將行李放在優先座(香港稱關愛座)，一名高中生看見上前好言相勸，叫他們不要霸佔座位。那些遊客不但沒有拿走行李，其中5人還兇神惡煞地行向高中生，對著他破口大罵。 《日刊SPA!》周三報道稱，一名二十多歲男子在下午5時左右放工繁忙時間目擊事件，指當時車廂內很擠擁，有很多亞洲遊客看來玩得很開心，大聲喧嘩，而優先座放了行李，包括手信。當時沒有人敢出聲，一名高中生卻英勇地走上前用英語和手勢提醒他們將行李拿走。目擊者稱，很佩服那名學生，周圍的大人都視而不見，他卻挺身而出。

不文明遊客｜一名老人出手相助 不過，那些遊客非但無改正他們行為，有兩男三女看來四十至五十多歲，還靠近那名學生，瞪眼大罵他，看起來想打人。在5人「圍攻」下，那名學生雖然身材高大，也被嚇怕。幸好一名六十多歲老翁這時上車，走向該學生和遊客了解情況。目擊男子稱，那些遊客似乎是中國人，老翁用流利中文與他們說話。他則叫該學生換到下一班車，說他們會解決事件。 受到老翁的啟發，其他人也加入，包括一些居於日本的中國人，他們與老人用中文警告那些遊客，但中國遊客卻變得更激動，其中一人還推了老翁的肩膀。為避免情況惡化，有乘客提議在下一站下車，交給車站職員處理。

不文明遊客｜車站職員揚言報警 遊客離開 似乎在之前車站落車的乘客已告知了職員，列車停在下一個車站時，已有職員在月台等候，用中文向那些中國遊客說，若繼續滋事將會報警。目擊者稱，可能害怕警察到來，那些遊客最後離開。那名助高中生解困的老翁稱，在銀座附近開設餐廳，經常遇到外國遊客找麻煩，並因而學中文，可以與他們溝通。最後講出事件的目擊者稱，希望那名高中生不會因事件留下心理陰影。