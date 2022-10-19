中國領事館外示威港人據報被毆　英議員提緊急質詢

一批居英港人日前趁中共二十大開幕，在中國駐曼徹斯特總領事館外示威，期間有影片顯示一群中國領事館人員從領館內走出來，與示威人士發生衝突，據報有港人一度被拖進領館範圍內毆打。在英國下議院，有議員就中國駐曼徹斯特總領事館的示威衝突提出緊急質詢。

外交委員會主席凱恩斯(Alicia Kearns)表示，事件涉及中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，要求將他列為「不受歡迎人物」，並把他驅逐出境。英國外交國務大臣諾曼指，外交部已召見中方官員，英國堅持法治，交由警方調查事件，外交部將視乎情況發展，採取必要行動。 英國廣播公司(BBC)報道，事發在星期日，北京召開中共二十大之際，一批居英港人到中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有人從總領事館走出來，破壞示威道具，雙方爆發衝突，一名示威者被拖入總領事館範圍襲擊。根據事發時的片段，一名示威者被多人拉向領事館閘內方向，片中1名戴帽和口罩的男子在旁目睹襲擊過程。報道指，該名男子是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。