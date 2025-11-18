中國首10個月訪日旅客增四成　香港遊客數字回穩

中日關係緊張，中國的多間旅行社暫停赴日旅行團，中國3間航空亦提供免費取消機票的服務。根據日本政府觀光局（JNTO）最新公布的數字，今年首10個月訪日的中國遊客有達820萬人次，較去年同期上升40.7%，而單是上個月，訪日的中國遊客估算數字已達71.57萬人次。至於今年受到多個因素影響的香港旅客，上月訪日遊客較去年同期輕微下跌1.4%。日本經濟安保大臣小野田紀美就呼籲要避免過度依賴中國旅客。 日本政府觀光局今日（18日）公布10月份旅客數字，初步有3,896,300人次，是有紀錄以來最高的10月，比去年同期增長17.6%,。全年亦已達35,547,200人次，比去年再增17.7%。報告指是因為10月份是秋天紅葉季節的開始，來自歐美、澳洲及中東為主的旅客增加，而東亞及東南亞地區的市場，亦因為長假期的影響而大幅增加。當中包括加拿大及墨西哥等5個市場的旅客數量都創單月新高，而包括南韓、美國在內的13個市場都創10月份紀錄最多。

上月逾71.5萬中國訪日客 10月份中國有國慶假期的節日，因此估算有715,700萬人次的中國旅客到訪日本，比去年同月份多22.8%，不過仍未及疫情前的2019年10月的730,631人次。而在今年首10個月， 訪日旅客達到8,203,100人次，比去年同期增長40.7%。報告稱隨着中日的航班增加，在國慶及中秋的節日影響，訪日旅客比去年同月份上升。至於今年一直多數時間下跌的香港市場，10月份訪日遊客有19.6萬人次，故去年198,827人次輕微下跌1.4%，而今年首10個月香港遊客就有201.86萬人次，比去年同期下跌7%。報告稱香港遊客減少，可能是因為今年的中秋節假期並非如之前一連3日有關。 對於中國呼籲國民避免前往日本。日本經濟安保大臣小野田紀美就表示：「對於那些一不如意就訴諸經濟威脅的地方，不能過度依賴。這不僅會為供應鏈帶來風險，也會為旅遊業帶來風險。所以我希望我們能夠保持經濟流動之餘，始終亦要考慮降低相關的風險。」小野田沒有直接提到中國。另外日前指出，訪日中國旅客如果一年減少四分一，會令日本損失2.2萬億日圓的日本野村綜合研究所專家在周一晚修訂說法，將損失數字下調至17,900億日圓，實際國民生產總僅下跌0.29%。

高島屋稱逾半免稅品銷售來自中國客 彭博就報道，隨着中日關係降溫，日本有需要減少對中國旅客的依賴，特別是中國遊客的消費佔整體約3成左右。當中近畿日本鐵道集團表示，他們旗下的酒店在11月及12月的取消率比往年為高。而大型百貨公司高島屋就表示，他們3至8月間的免稅商品銷售額有56%來自中國旅客，因此會密切關注事態，目前未清楚具體的影響。而根據日本觀光廳在上月的數字，中國及香港兩個市場的旅客消費支出佔整體超過三分之一。 大和經濟研究所專家山口茜就表示：「雖然消費商品很重要，但是服務葉的消費其實仍有增長的空間。」她指出，可以嘗試努力滿足於體驗式的消費需求。她注意到來自美國的遊客不斷增加，她認為可以建立一個鼓勵透過高增值的住宿及體驗服務來刺激消費非常重要。索尼金融集團的專家就表示，在2012年的釣魚台問題是最壞的情況，當時中國旅客在4個月內減少一半，並需要逾1年時間才恢復。