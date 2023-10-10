中國駐三藩市總領館遭汽車撞擊　司機中槍不治 (有片)

中國駐三藩市總領事館遭汽車撞擊。美國加州三藩市消防部門表示，一輛汽車在當地時間周一(9日)下午，撞向中國駐三藩市總領事館簽證處。據當地媒體報道，1名疑犯被槍擊。

中方嚴厲譴責已向美方提嚴正交涉

美媒引述目擊者報道稱，現場有一名流血的男子被帶上救護車後帶離現場，其身份有待調查。此外，有人報告聽到多下槍擊。在接獲相關報告後，三藩市警方和消防人員已封鎖現場。

中國駐三藩市總領事館發言人嚴厲譴責暴力襲擊事件，表示會保留追究事件相關責任的權利，並已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方按照《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》規定，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。