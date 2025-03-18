中國駐日大使稱藉大阪世博深化關係　中國館將展出國寶級文物

日本大阪關西世界博覽會下月13日就開幕，然而當中仍然問題甚多。中國駐大阪總領事薛劍在周一（17日）會見傳媒時，交代了中國館的內容，並表示會為世博的成功作出努力，以及希望藉今次博覽會加深兩國的關係。而世博會方面指，現時事前的入場券已賣出逾1,000萬張，但要達到1,400萬張的目標仍然困難。 中國駐大阪總領事薛劍在周一為世博會的中國館，向傳媒簡介內容。今屆世博館內的中國館，以「建造自然及共生社群」為建設主題，佔地3,800平方米，是今屆海外展館中最大規模的設施。薜劍透露，展館以古代卷軸的風格，展示古代中國農耕的技術，同時會安排國寶級的古代文物展示於館內。另外還會有31個內地的省市在未來的半年輪流在館內舉辦活動及展示。薛劍指，希望今次的世博會可加深中日兩國文化交流。

僅四份一海外展館完成工程 然而目前已完成的海外展館，其實僅得四份之一。據日本媒體的報道，共有47個國家採用自行建造展館的模式，但是直到本月的13日為止，只有愛爾蘭、菲律賓、南韓、澳洲、保加利亞、荷蘭、馬來西亞、匈牙利、盧森堡、土庫曼、摩納哥以及由北歐五國共同建設的北歐館，12個展館取得建築工程完成的證明文件。而且目前也僅得匈牙利及盧森堡取得可以使用的批文。而在未取得使用批文前，各國展館仍未可開放。當局就仍希望，各國能在開幕前完成，但同時期望未完成的展館能以另一種方式為世博會提供支持。

同時世博會的門票售情仍僅屬一般，在周一的記者會上，世博會營運組織的會長十倉雅和就表示，連同有關日本學生畢業旅行的專屬門票，現時已賣出1,021萬張預售票，雖然比2005年愛知世博會的939萬張預售券為多，但是距離原來的1,400萬張預售目標仍然有落差，而且當中的200萬張是為日本學生提供的「畢業旅行」套票。 據日本媒體報道，有關的預售其實早在2023年11月已展開，但至本月的12日仍只賣出821萬張，當中有約700萬張是由企業購入，反映實際上的銷情反應欠理想。十倉雅和就指，連同畢業旅行的200萬張，賣出已達到1,021萬張的水平，並期望在餘下不足一個月的開幕前，售出1,100萬張，但仍落後於目標的1,400萬張。而之前大會還期望最終可賣出2,300萬張門票，未知最終是否仍可達成。