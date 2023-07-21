中國黑客傳入侵美駐華大使伯恩斯電郵

多間美國傳媒引述消息報道，中國黑客曾入侵美國駐華大使伯恩斯(Nicholas Burns)的電郵帳戶，估計有數十萬封涉及美國政府的電郵外洩。負責東亞和亞太事務的助理國務卿康達(Daniel J. Kritenbrink)的電郵帳戶，亦成為黑客入侵目標。

伯恩斯與康達上月曾與訪華的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)，一同會晤國家主席習近平和中方高級官員。綜合報道，估計伯恩斯有數十萬封涉及美國政府的電郵外洩，康達的電郵亦是黑客入侵目標；伯恩斯和康達被入侵的僅限非機密電郵，但兩人的電子郵箱可能有助黑客，了解拜登政府高級官員最近一系列訪華活動所做的計劃，以及關於美國針對對手競爭政策的內部溝通。至於布林肯及高級幕僚的電郵帳戶似乎未被黑客直接滲透。