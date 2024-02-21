中國29歲女遊客芭堤雅險遭性侵燒死 遭劫8.6萬泰銖 泰男被捕

一名中國女遊客報警稱在泰國芭堤雅被當地一名男子駕電單車載到偏僻荒野，男子企圖性侵不遂，劫財後便放火滅證，幾乎把她燒死。警方經調查後拘捕一名涉案男子。

泰媒Thaiger報道，案發於周日(18日)，29歲中國女子Meilin和19歲弟弟當日報警稱，事發時她們在路邊等公共汽車準備前往芭堤雅紅燈區，兩名男子騎著電單車路過，稱可載送兩人。她們同意，便分別搭上兩人的電單車，但兩車竟往不同路線開行。

匪徒向女事主淋乳液圖滅證

Meilin供稱被男子載往一處偏僻郊區，男子逼她下車再捆綁雙手，企圖性侵她不遂就劫財逃走。男子離開前，為了消滅留在她身上的指紋，便在她身上淋乳液，更在她身旁放火。Meilin稱她燒斷綁著手腕的繩子後即逃離現場，聯絡弟弟後報警。她稱，男子搶走了她身上8.6萬泰銖現金，其中包括1.5萬元人民幣，及1萬泰銖現金。