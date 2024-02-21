中國29歲女遊客芭堤雅險遭性侵燒死 遭劫8.6萬泰銖 泰男被捕

一名中國女遊客報警稱在泰國芭堤雅被當地一名男子駕電單車載到偏僻荒野，男子企圖性侵不遂，劫財後便放火滅證，幾乎把她燒死。警方經調查後拘捕一名涉案男子。
泰媒Thaiger報道，案發於周日(18日)，29歲中國女子Meilin和19歲弟弟當日報警稱，事發時她們在路邊等公共汽車準備前往芭堤雅紅燈區，兩名男子騎著電單車路過，稱可載送兩人。她們同意，便分別搭上兩人的電單車，但兩車竟往不同路線開行。
匪徒向女事主淋乳液圖滅證
Meilin供稱被男子載往一處偏僻郊區，男子逼她下車再捆綁雙手，企圖性侵她不遂就劫財逃走。男子離開前，為了消滅留在她身上的指紋，便在她身上淋乳液，更在她身旁放火。Meilin稱她燒斷綁著手腕的繩子後即逃離現場，聯絡弟弟後報警。她稱，男子搶走了她身上8.6萬泰銖現金，其中包括1.5萬元人民幣，及1萬泰銖現金。
警方一度懷疑女事主口供
報道指，警方在現場發現草木燒焦痕跡，但最初認為Meilin口供有可疑，因除了手腕上的傷痕，身上沒有其他掙扎過的痕跡，衣服也乾淨。警方其後在現場10米外找到她的物件，包括有燒焦痕跡的褲子、一本護照以及酒店匙卡，Meilin解釋她逃離現場後，與弟弟等候警員期間換了衣服。
匪徒向事主道歉
Meilin乘電單時因擔心男子走錯路或意圖不軌，便當場拍片做證。警方根據她提供的影片和現場附近閉路電視片段，拘捕涉案的41歲男子Thip Phasiri。他承認企圖襲擊女子，但否認企圖謀殺及縱火，稱「我對所做過的事感到歉意」。Thip面臨性侵、偷竊等3項控罪，警方懷疑他另涉及多宗會所球童被劫案，正進一步調查。