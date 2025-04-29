中年漢家門外上演活春宮　對手竟是性愛娃娃

英國南克洛敦一名男子因在家門前赤裸與性愛娃娃進行性行為，嚇怕鄰居報警處理。法官審訊期間認同他「壓力大、孤獨、孤立，可能還很無聊」，周三(23日)在刑事法庭判處他12個月的社區服務令。
綜合報道，50歲男子Peter Hudson於去年10月11日晚上約9時45分，被發現在自家門前全身赤裸地與一個性愛娃娃激戰。檢察官指，當時一名女鄰居和朋友目睹過程，女鄰居認為Hudson在進行性行為時一直在看著她。警方到場發現Hudson在住所拿著性愛娃娃，還有射精的證據。Hudson的辯護律師則指，當事人會與性愛娃娃公然發生性關係，是因為當時他有著巨大壓力，雖然行為相當愚蠢但沒有惡意。
法官：我希望不會再見到您
法官Elizabeth Smaller表示，去年10月Hudson的行為讓所有目睹的人都感到尷尬，相信Hudson事後亦感到尷尬，同時帶來好大麻煩，「不幸的是，即使你進了屋，因為那套公寓是一樓，別人也能透過窗戶看到你。事實上，如果別人看不到你，你在公寓裡做甚麼都是你自己的事，但他們卻能看到，所以你才被關在這裡。」但法官考慮到Hudson「壓力大、孤獨、孤立，可能還很無聊」，以及他之前的良好品行，法官表示，他的罪行並不嚴重，不需要判處監禁，而是判處他 12 個月的社區服務令和 30 天的康復活動要求，以及支付 70 英鎊罰款，另外因他還錯過一次出庭，而被罰款 20 英鎊。法官最後語重深長向Hudson告別：「我希望不會再見到您」。