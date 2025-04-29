中年漢家門外上演活春宮　對手竟是性愛娃娃

英國南克洛敦一名男子因在家門前赤裸與性愛娃娃進行性行為，嚇怕鄰居報警處理。法官審訊期間認同他「壓力大、孤獨、孤立，可能還很無聊」，周三(23日)在刑事法庭判處他12個月的社區服務令。

綜合報道，50歲男子Peter Hudson於去年10月11日晚上約9時45分，被發現在自家門前全身赤裸地與一個性愛娃娃激戰。檢察官指，當時一名女鄰居和朋友目睹過程，女鄰居認為Hudson在進行性行為時一直在看著她。警方到場發現Hudson在住所拿著性愛娃娃，還有射精的證據。Hudson的辯護律師則指，當事人會與性愛娃娃公然發生性關係，是因為當時他有著巨大壓力，雖然行為相當愚蠢但沒有惡意。