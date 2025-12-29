中年漢10樓靠窗瞓意外墮樓　聖誕奇蹟生還僅受驚(有片)

印度一名男子在聖誕節(25日)當日於10樓窗邊熟睡時不慎意外墜樓，就在千鈞一髮之際，他竟奇跡地被8樓窗外的金屬護欄卡住。他以倒掛的姿勢在半空中苦撐近1小時，最終成功死由逃生。
綜合報道，上周四(25日)早上8時許，古吉拉特邦蘇拉特市的一幢住宅內，57歲男子Nitin Adiya，原本靠近窗邊睡覺，疑似在翻身時不慎跌出窗外。就在所有人以為悲劇不可避免時，卻撞到8樓住戶所安裝的金屬護欄，一隻腳精準地踩破護欄的上蓋，縫隙剛好卡住他的腳，讓他整個人呈倒掛姿勢，鄰居聞巨響後發現報警。
事主僅擦傷和受驚 無生命危險
消拯局接報後，派員從10樓部署繩索與安全帶，一邊安撫Nitin Adiya的情緒，一邊小心翼翼地將其身體松綁。最終，救援人員成功透過8樓窗戶將Nitin Adiya拉回室內。送院檢查，Nitin Adiya除了一些擦傷和驚嚇外，並無生命危險，現已情況穩定。
警告：影片涉及危險動作，切勿模仿
Video: Man Falls From 10th Floor, Cheats Death As Leg Gets Stuck 2 Floors Down https://t.co/m3mA7ruUwU pic.twitter.com/s6aqDnthf2— NDTV (@ndtv) December 25, 2025