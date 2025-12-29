中年漢10樓靠窗瞓意外墮樓　聖誕奇蹟生還僅受驚(有片)

印度一名男子在聖誕節(25日)當日於10樓窗邊熟睡時不慎意外墜樓，就在千鈞一髮之際，他竟奇跡地被8樓窗外的金屬護欄卡住。他以倒掛的姿勢在半空中苦撐近1小時，最終成功死由逃生。

綜合報道，上周四(25日)早上8時許，古吉拉特邦蘇拉特市的一幢住宅內，57歲男子Nitin Adiya，原本靠近窗邊睡覺，疑似在翻身時不慎跌出窗外。就在所有人以為悲劇不可避免時，卻撞到8樓住戶所安裝的金屬護欄，一隻腳精準地踩破護欄的上蓋，縫隙剛好卡住他的腳，讓他整個人呈倒掛姿勢，鄰居聞巨響後發現報警。