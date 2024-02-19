中彩票頭獎26億卻成空 原因竟是官網「Po錯號碼」搞烏龍

美國華盛頓一名男子，在去年1月購買了威力球彩票，對獎時發現自己中了3.4億美元（約26億元港幣）的頭獎，沒想到事後卻被告知是官網「Po錯號碼」，讓他氣得起訴威力球公司。
彩票出錯員工疑似湮滅證據
住在華盛頓的苦主約翰·奇克斯（John Cheeks） ，去年1月6日購買了一張威力球彩票，雖然隔天沒有第一時間觀看開獎過程，但他在華盛頓彩票網上查詢，驚喜發現自己的號碼中了3.4億美元（約26億元港幣）的頭獎。
約翰透露，他是用家人的生日和自己的幸運數字進行選號，發現自己中頭獎時，他沒有興奮過頭，而是打電話與朋友分享喜悅，並在對方提醒後，將網站上的號碼和自己的彩票都拍照存證，接著去就寢休息。
不過事情突然出現變化，當約翰前往彩票營運商OLG辦公室要兌獎時，卻被員工拒絕，對方表示「這張彩票沒有被OLG系統驗證為中獎者」，正當他感到困惑時，又有另一名員工疑似為了湮滅證據，突然告知他「這張彩券不好，只要把它扔進垃圾桶就可以了」。
律師:人為失誤應保留獎金
不過聰明的約翰沒有傻傻的將彩票扔掉，反而將其鎖進保險箱，接著聯絡律師，起訴威力球公司、彩票協會和承包商Taoti，在法庭上，承包商專案經理解釋，當時公司團隊正在進行一項網站測試，在6日中午意外將測試用的號碼發布到官網上，而非不公開的測試頁面。
但約翰的律師援引前例指出，去年11月，愛荷華州彩票也因為人為失誤，發布錯誤的威力球號碼，當時彩票協會的處理方法，是同意涉及爭議號碼的民眾，可以保留他們的獎金，金額從4到200美元不等，所以華盛頓彩票這次出包，也應該讓約翰取得部分獎金，或甚至是全額獎金。
目前該案件還在訴訟中，最終結果尚未出爐，威力球是美國境內發行的彩票，由美國博彩委員會（Multi-State Lottery Association，或稱跨州彩票協會）組織，在美國45個州、哥倫比亞特區、波多黎各和維京群島發行，彩票每張售價為2美元（約16元港幣），頭獎機率是2.922億分之1，2022年8月8日，威力球開出史上最高頭獎金額20.4億美元（約160億元港幣）。
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