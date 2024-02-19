中彩票頭獎26億卻成空 原因竟是官網「Po錯號碼」搞烏龍

美國華盛頓一名男子，在去年1月購買了威力球彩票，對獎時發現自己中了3.4億美元（約26億元港幣）的頭獎，沒想到事後卻被告知是官網「Po錯號碼」，讓他氣得起訴威力球公司。

美國華盛頓一名男子，在去年1月購買了威力球彩票，對獎時發現自己中了3.4億美元（約26億元港幣）的頭獎，沒想到事後卻被告知是官網「Po錯號碼」，讓他氣得起訴威力球公司。

每一期的威力球號碼都會公布在官網上。（圖／威力球官網）

彩票出錯員工疑似湮滅證據

住在華盛頓的苦主約翰·奇克斯（John Cheeks） ，去年1月6日購買了一張威力球彩票，雖然隔天沒有第一時間觀看開獎過程，但他在華盛頓彩票網上查詢，驚喜發現自己的號碼中了3.4億美元（約26億元港幣）的頭獎。

約翰透露，他是用家人的生日和自己的幸運數字進行選號，發現自己中頭獎時，他沒有興奮過頭，而是打電話與朋友分享喜悅，並在對方提醒後，將網站上的號碼和自己的彩票都拍照存證，接著去就寢休息。

不過事情突然出現變化，當約翰前往彩票營運商OLG辦公室要兌獎時，卻被員工拒絕，對方表示「這張彩票沒有被OLG系統驗證為中獎者」，正當他感到困惑時，又有另一名員工疑似為了湮滅證據，突然告知他「這張彩券不好，只要把它扔進垃圾桶就可以了」。

