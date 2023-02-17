中方制裁兩大美軍火商 路透︰氣球因風誤入美領空

中美氣球事件續有發展，路透社引述不具名官員稱，被美軍擊落的中國氣球估計原定飛往美軍的西太平洋戰略樞紐關島，以及夏威夷，但被吹至偏離軌道才誤入美國領空。事件續令中美緊張關係升溫，中國商務部昨宣布為維護國家主權、安全和發展利益，把美國洛歇馬丁及雷神導彈與防務公司，列入不可靠實體清單，指其參與對台灣地區的軍售。

該不具名美國官員稱，相信涉事中國氣球原定飛往關島及夏威夷，但因大風而偏離原定路線，轉向北方進入阿拉斯加等地。《華盛頓郵報》周二則稱，該氣球在上月由海南升空，之後美軍及情報部門一直追蹤。

斥美通過決議案渲染「中國威脅」

美國眾議院較早前通過「中國在美領土上使用高空氣球決議案」，中國全國人大外事委員會昨發聲明，批評美方刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和政治操弄。聲明指中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意侵犯任何主權國家的領土和領空，強調中國民用無人飛艇誤入美國領空，是由不可抗力導致的偶發、意外事件，對美國人員和安全不構成任何威脅。聲明批評美國國會一些政客借題發揮、煽風點火，充分暴露反華遏華的險惡居心。

與此同時，中國商務部把洛歇馬丁及雷神導彈與防務公司，列入不可靠實體清單。當局將採取5項措施，包括禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動；禁止有關企業在中國境內新增投資；禁止有關企業高級管理人員入境；不批准及取消有關企業高級管理人員在中國境內的工作許可、停留以及居留資格；對有關企業分別處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍。

氣球事件令美方早前宣布推遲國務卿布林肯訪華行程，《華爾街日報》引述消息稱，中美官員正討論安排布林肯與正在訪歐的中央外事工作委員會辦公室主任王毅，在周五揭幕的慕尼黑安全會議上會晤。