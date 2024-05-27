中日韓峰會預期成果不大 李強分晤尹錫悅岸田

第九次中日韓領導人會議於南韓首爾舉行，是三國相隔近4年半再度舉行領導人會議，上次在2019年12月於中國舉行。國務院總理李強昨飛抵南韓，先後分別與南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。三方今日將舉行會議探討六大合作，包括促進人員往來、推動經貿合作發展、解決衛生、安全問題等。外界對這次中日韓峰會不抱太大期望，但經歷關係惡化後，三方能握手交談至少恢復了高層外交接觸。



今次是中國總理自2015年後時隔9年再次訪韓。根據韓方表示，李強與尹錫悅討論了兩國擴大在經濟，以及在區內和國際事務上的合作，包括展開外交和安全對話，以及恢復中韓自貿協定談判。新華社稱，李強於會上表示，中韓建交30多年來，兩國關係發展迅速，經貿合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。李強稱，中方願與韓方加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓(長春)國際合作示範區建設。李強又與三星集團會長李在鎔會面，稱經貿合作是中韓關係的壓艙石；中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成你中有我、我中有你的利益共同體。