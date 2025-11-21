中日韓文化部長會議延期 外交部：涉台言論破壞合作氛圍

中日關係持續惡化，波及中日韓三國的合作交流。南韓文化體育觀光部昨透露，中國政府周二通知韓方原定下周一(24日)在澳門舉行的中日韓文化部長會議臨時延期。外交部發言人毛寧昨回應稱，日本領導人的涉台言論破壞三國合作氛圍。

毛寧在例行記者會上表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」由於部長會議延期，日本力爭實現的中日韓首腦會談也變得不明朗。有觀點認為圍繞日本首相高市早苗的中日對立將長期化，這可能會給中日韓三國的合作蒙上陰影。中日韓文化部長會議從2007年起幾乎每年都舉行，上一次第15次會議於去年9月在京都市召開。

