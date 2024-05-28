中日韓領導人會議結束 同意推動三方自貿協議

於南韓首爾舉行的第九次中日韓領導人會議昨結束，三國同意重啟自2019年停頓的三方自由貿易協議談判。這是三國逾4年來再次舉行峰會，國務院總理李強表示，在新的起點上，三方共同推動中日韓合作整裝再發、換檔提速，邁向全面發展的新征程，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。
路透社指，3國同意將盡力定期舉行三方峰會及部長級會議，透過合作獲得最大的利益。下次中日韓峰會將由日本主辦。人民交流方面，在2030年前透過文化、旅遊和教育達致4,000萬人次的人文交流。3國也會在氣候變化、環境保護及日後疫情等議題合作，以及重申在維持朝鮮半島和東北亞的和平穩定及繁榮有共同利益和責任。
南韓專家認為，中日韓峰會著重減少摩擦多過重塑地緣政治。中國與美國兩個盟友南韓和日本試圖處理互不信任、中美競爭及北韓核計劃等議題。北韓議題上，南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄呼籲北韓不要試射攜載人造衛星的火箭，指其採用被聯合國決議禁止的彈道導彈技術。不過，北韓於中日韓峰會結束後，卻按照計劃發射了人造衛星。至於半導體供應鏈事宜，尹錫悅稱三方同意建立透明環境，但無具體詳細內容。
李強提出5項建議
新華社稱，李強就深化中日韓合作提出五點建議：一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進。二是深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。三是引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作。中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助力三國加快培育新動能。四是拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」。五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓+X」合作項目。