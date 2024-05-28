中日韓領導人會議結束 同意推動三方自貿協議

於南韓首爾舉行的第九次中日韓領導人會議昨結束，三國同意重啟自2019年停頓的三方自由貿易協議談判。這是三國逾4年來再次舉行峰會，國務院總理李強表示，在新的起點上，三方共同推動中日韓合作整裝再發、換檔提速，邁向全面發展的新征程，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。

路透社指，3國同意將盡力定期舉行三方峰會及部長級會議，透過合作獲得最大的利益。下次中日韓峰會將由日本主辦。人民交流方面，在2030年前透過文化、旅遊和教育達致4,000萬人次的人文交流。3國也會在氣候變化、環境保護及日後疫情等議題合作，以及重申在維持朝鮮半島和東北亞的和平穩定及繁榮有共同利益和責任。