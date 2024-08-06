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國際
2024-08-06 21:00:00

中東局勢震蕩！美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊　已致7人受傷

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中東局勢震蕩！美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊　已致7人受傷

中東局勢震蕩！美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊　已致7人受傷

美國國防部官員5日表示，伊拉克西部阿薩德空軍基地遭到火箭彈攻擊，造成至少7名美國人員受傷，因伊朗可能對以色列發動反擊導致的區域緊張更進一步升高。

綜合多家外媒報道，美國國防部官員5日表示，阿薩德空軍基地（Ain al-Assad）遭到火箭彈攻擊，目前部隊仍在評估傷亡情況，稱包括軍人和平民在內至少7人受傷。

中東地區緊張局勢升高

白宮表示，美國總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）已聽取相關簡報。

據美聯社6日報道，繼上週黎巴嫩真主黨高級指揮官舒庫爾（Fouad Chokr）和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖遭刺殺後，這兩個受到伊朗支持的組織對美軍的攻擊有所增加。

此前伊朗外交部5日曾警告須就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事「懲罰」以色列。中東地區緊張局勢正進一步升高。

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中東局勢震蕩！美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊　已致7人受傷

中東局勢震蕩！美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊　已致7人受傷

據路透社引述3名伊拉克安全消息人士稱，2枚「喀秋莎火箭炮」（Katyusha rocket）襲擊伊拉克西部的阿薩德空軍基地，有火箭落入基地內。目前尚不清楚這起攻擊是否與伊朗威脅報復以色列有關。

據法新社報道，伊拉克的阿薩德空軍基地駐紮美軍，以及以美國為首的打擊極端組織伊斯蘭國（Islamic State）的聯軍人員。5日稍早，伊拉克安全官員證實了這起襲擊事件，但尚無組織聲稱對此事負責。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章