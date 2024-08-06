中東局勢震蕩！美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊 已致7人受傷

美國國防部官員5日表示，伊拉克西部阿薩德空軍基地遭到火箭彈攻擊，造成至少7名美國人員受傷，因伊朗可能對以色列發動反擊導致的區域緊張更進一步升高。 綜合多家外媒報道，美國國防部官員5日表示，阿薩德空軍基地（Ain al-Assad）遭到火箭彈攻擊，目前部隊仍在評估傷亡情況，稱包括軍人和平民在內至少7人受傷。

中東地區緊張局勢升高 白宮表示，美國總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）已聽取相關簡報。 據美聯社6日報道，繼上週黎巴嫩真主黨高級指揮官舒庫爾（Fouad Chokr）和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖遭刺殺後，這兩個受到伊朗支持的組織對美軍的攻擊有所增加。 此前伊朗外交部5日曾警告須就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事「懲罰」以色列。中東地區緊張局勢正進一步升高。

中東局勢震蕩！美軍駐伊拉克基地遭火箭炮襲擊 已致7人受傷

JUST IN: 🇺🇸 🇮🇶 US forces reportedly under attack by rockets at America's Ain al-Assad military base in Iraq. pic.twitter.com/TJhd9rZgv6 — BRICS News (@BRICSinfo) August 5, 2024