中東局勢｜以色列空襲伊朗及敘利亞　德黑蘭傳爆炸聲

以色列軍方發言人哈加里少將宣布，以色列國防軍正在對伊朗境內的軍事目標進行襲擊。（圖／美聯社）

以色列在當地時間26日對伊朗及敘利亞境內的軍事目標發動空襲，航班追蹤數據顯示，襲擊發生後，航空公司大多離開了伊朗上空，有消息指伊朗已關閉了該國領空，但遭官媒否認。

據《美聯社》報道，以色列對伊朗發動新一波空襲。在伊朗首都德黑蘭可以聽到爆炸聲，有居民向記者表示，至少聽到7次爆炸，周圍地區震動不已。

國際航班開始繞行伊朗西部

航班追蹤數據顯示，攻擊消息傳出後，國際航班開始繞行伊朗西部地區。但除了簡短的提及之外，伊朗國家電視台沒有提供其他細節，甚至開始播放一名男子在德黑蘭菜市場裝載卡車的現場畫面，試圖淡化襲擊事件。