中東局勢｜以色列與真主黨互相猛烈炮擊 惹全面開戰疑慮

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的領袖在伊朗遭以色列炮擊殺死，一度令局勢變得緊張，揚言報復的伊朗一直未有行動。惟當地局勢周日又再升溫，以色列周日清晨「先發制人」炮擊黎巴嫩真主黨的目標，獲伊朗支持的真主黨其後向以色列發射超過320枚火箭炮和導彈，與以色列「鐵穹」防空系統在空中交火，黑夜頓時火光熊熊。以色列宣布全國進入48小時緊急狀態。有指這是自2006年以來雙方最激烈交火，惹起全面開戰疑慮。
中東局勢｜以派出100架戰機 2006年以來最大規模
以色列的空襲發生在周日清晨4時30分(香港時間早上9時30分)，以方指發動攻擊是因為得悉黎巴嫩將在清晨5時向以色列北部和數個中部地區，發射大量火箭炮和導彈。有以官員透露，目標包括最大城市特拉維夫。以方派出100架戰機空襲黎巴嫩南部逾40個真主黨發射地點，摧毀數千個發射器。有報道指，若100架戰機之說屬實，將是以色列與真主黨2006年全面開戰後，以色列對真主黨最大型的攻擊。
真主黨其後稱，為報復最高指揮官舒庫爾7月30日在貝魯特遭擊殺，向以色列北部軍事設施發射三百多枚火箭炮和導彈，以及大量無人機攻擊。真主黨又稱，有3人在以色列空襲中死亡。以色列則沒有傷亡報告，但有民居被炸穿洞或玻璃窗損毀，以及一個雞場被炮彈擊中起火。
中東局勢｜黎巴嫩居民憂爆發全面戰爭
以色列外交部長卡茨表示，以色列不尋求全面戰爭，並強調以軍在發現黎巴嫩真主黨計劃對以色列發動大規模火箭和無人機攻擊後，才發動空襲。自以色列與哈馬斯戰鬥去年10月開始以來，真主黨與以色列持續互相炮擊，周日的激烈交火，令黎巴嫩居民擔心會爆發全面戰爭。在2006年的衝突中，造成逾1,000人死亡，黎巴嫩不少基建遭摧毀。自此黎巴嫩陷入連串危機，包括經濟崩潰、政治持續癱瘓，以及4年前貝魯特港口大爆炸。黎巴嫩人民承受不起，也不想有另一場戰爭。