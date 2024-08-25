中東局勢｜以色列與真主黨互相猛烈炮擊 惹全面開戰疑慮

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的領袖在伊朗遭以色列炮擊殺死，一度令局勢變得緊張，揚言報復的伊朗一直未有行動。惟當地局勢周日又再升溫，以色列周日清晨「先發制人」炮擊黎巴嫩真主黨的目標，獲伊朗支持的真主黨其後向以色列發射超過320枚火箭炮和導彈，與以色列「鐵穹」防空系統在空中交火，黑夜頓時火光熊熊。以色列宣布全國進入48小時緊急狀態。有指這是自2006年以來雙方最激烈交火，惹起全面開戰疑慮。

中東局勢｜以派出100架戰機 2006年以來最大規模

以色列的空襲發生在周日清晨4時30分(香港時間早上9時30分)，以方指發動攻擊是因為得悉黎巴嫩將在清晨5時向以色列北部和數個中部地區，發射大量火箭炮和導彈。有以官員透露，目標包括最大城市特拉維夫。以方派出100架戰機空襲黎巴嫩南部逾40個真主黨發射地點，摧毀數千個發射器。有報道指，若100架戰機之說屬實，將是以色列與真主黨2006年全面開戰後，以色列對真主黨最大型的攻擊。

真主黨其後稱，為報復最高指揮官舒庫爾7月30日在貝魯特遭擊殺，向以色列北部軍事設施發射三百多枚火箭炮和導彈，以及大量無人機攻擊。真主黨又稱，有3人在以色列空襲中死亡。以色列則沒有傷亡報告，但有民居被炸穿洞或玻璃窗損毀，以及一個雞場被炮彈擊中起火。