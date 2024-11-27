中東局勢｜拜登宣布以黎達成停火協議　本港時間今早10時生效

以軍同黎巴嫩真主黨的衝突持續14個月。美國總統拜登在白宮發表講話，指以色列及黎巴嫩政府經已接納停火協議，結束以軍同黎巴嫩真主黨的衝突。停火將由當地時間周三(27日)凌晨4時、即本港今日早上10時起生效。以色列總理內塔尼亞胡的辦公室亦宣布，政府安全內閣通過同黎巴嫩真主黨的停火協議。

拜登在白宮發表講話，形容由美國和法國斡旋的這份停火協議能夠達成是好消息，並表示停火協議將於當地時間星期三(27日)凌晨4時生效。以軍會在未來60日內逐步撤走區內士兵，區內居民可以很快安全重返家園，美國之後將會努力推動加沙實現停火。拜登又同法國總統馬克龍發表聯合聲明，表示停火協議將保護以色列免受真主黨的威脅，並為局勢恢復持久平靜創造條件；美國和法國將努力確保停火安排得到充分落實，並協助重建黎巴嫩軍隊。