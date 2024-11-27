中東局勢｜拜登宣布以黎達成停火協議　本港時間今早10時生效

以軍同黎巴嫩真主黨的衝突持續14個月。美國總統拜登在白宮發表講話，指以色列及黎巴嫩政府經已接納停火協議，結束以軍同黎巴嫩真主黨的衝突。停火將由當地時間周三(27日)凌晨4時、即本港今日早上10時起生效。以色列總理內塔尼亞胡的辦公室亦宣布，政府安全內閣通過同黎巴嫩真主黨的停火協議。
拜登在白宮發表講話，形容由美國和法國斡旋的這份停火協議能夠達成是好消息，並表示停火協議將於當地時間星期三(27日)凌晨4時生效。以軍會在未來60日內逐步撤走區內士兵，區內居民可以很快安全重返家園，美國之後將會努力推動加沙實現停火。拜登又同法國總統馬克龍發表聯合聲明，表示停火協議將保護以色列免受真主黨的威脅，並為局勢恢復持久平靜創造條件；美國和法國將努力確保停火安排得到充分落實，並協助重建黎巴嫩軍隊。
內塔尼亞胡：苦真主黨違停火協議 將武力回應
內塔尼亞胡早前發表電視講話，政府安全內閣通過同黎巴嫩真主黨的停火協議，他表示接受停火有3個原因，包括讓以色列專注應對伊朗的威脅，讓軍隊重整和補充武器庫，以及孤立巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，以色列將加強對哈馬斯的施壓，確保以色列能夠讓人質獲釋。至於停火持續時間將取決於在黎巴嫩發生的情況。他指，以軍摧毀真主黨的基礎設施，並殺死真主黨領袖納斯魯拉及多名高層指揮官，指真主黨經已不再一樣，停火協議禁止真主黨重新武裝，否則以色列將會以武力回應，強調除非以色列北部的居民可以安全返回家園，否則戰事不會結束。內塔尼亞胡之後與美國總統拜登通電話，感謝拜登的參與，確保停火協議能夠達成。