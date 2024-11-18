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國際
2024-11-18 10:47:08

中東局勢｜真主黨發言人死於空襲 教宗籲查以方襲加沙是否種族滅絕

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教宗方濟各在一本即將出版的訪談錄，呼籲國際社會調查以色列在加沙的襲擊是否構成種族滅絕。這次是方濟各首次公開呼籲，調查以色列在加沙進行種族滅絕的指控。 (美聯社資料圖片)

教宗方濟各在一本即將出版的訪談錄，呼籲國際社會調查以色列在加沙的襲擊是否構成種族滅絕。這次是方濟各首次公開呼籲，調查以色列在加沙進行種族滅絕的指控。 (美聯社資料圖片)

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以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯自2023年10月爆發戰爭後，以色列大舉空襲加沙，至今逾4.3萬人死亡，其中大多數是平民。教宗方濟各在一本即將出版的訪談錄，呼籲國際社會調查以色列在加沙的襲擊是否構成種族滅絕。這次是方濟各首次公開呼籲，調查以色列在加沙進行種族滅絕的指控。

意大利傳媒周日披露新書部分內容，方濟各表示有人認為加沙現時出現種族滅絕情況，國際社會應仔細調查加沙的情況，是否符合法律界及國際機構的種族滅絕定義。梵蒂岡未有對教宗的言論置評，但其新聞網站有轉載相關內容。以色列駐梵蒂岡大使回應時，以軍行動是出於自衛，以其他名目形容以軍行動都是針對以色列。

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真主黨證實傳媒辦公室負責人兼發言人阿菲夫在貝魯特的空襲中死亡 (路透社資料圖片)

真主黨證實傳媒辦公室負責人兼發言人阿菲夫在貝魯特的空襲中死亡 (路透社資料圖片)

另外，以色列繼續襲擊黎巴嫩真主黨目標，真主黨周日證實，傳媒辦公室負責人兼發言人阿菲夫在貝魯特的空襲中死亡。以軍聲明指，阿菲夫對真主黨的軍事行動有重大影響，美化和煽動對以色列的襲擊。

黎巴嫩傳媒報道，以軍空襲位於貝魯特市中心的敘利亞復興黨在黎巴嫩的辦事處，以色列戰機向目標建築物發射兩枚空對地導彈，導致建築物大部分被毀。救援人員到場，在瓦礫中搜救生還者。黎巴嫩國家通訊社報道，以色列在當地星期日向貝魯特南郊發動5次空襲。連日來，以色列加大對貝魯特南郊的襲擊力度，造成傷亡和有建築物倒塌。
 

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