中東局勢｜真主黨發言人死於空襲 教宗籲查以方襲加沙是否種族滅絕

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯自2023年10月爆發戰爭後，以色列大舉空襲加沙，至今逾4.3萬人死亡，其中大多數是平民。教宗方濟各在一本即將出版的訪談錄，呼籲國際社會調查以色列在加沙的襲擊是否構成種族滅絕。這次是方濟各首次公開呼籲，調查以色列在加沙進行種族滅絕的指控。
意大利傳媒周日披露新書部分內容，方濟各表示有人認為加沙現時出現種族滅絕情況，國際社會應仔細調查加沙的情況，是否符合法律界及國際機構的種族滅絕定義。梵蒂岡未有對教宗的言論置評，但其新聞網站有轉載相關內容。以色列駐梵蒂岡大使回應時，以軍行動是出於自衛，以其他名目形容以軍行動都是針對以色列。
另外，以色列繼續襲擊黎巴嫩真主黨目標，真主黨周日證實，傳媒辦公室負責人兼發言人阿菲夫在貝魯特的空襲中死亡。以軍聲明指，阿菲夫對真主黨的軍事行動有重大影響，美化和煽動對以色列的襲擊。
黎巴嫩傳媒報道，以軍空襲位於貝魯特市中心的敘利亞復興黨在黎巴嫩的辦事處，以色列戰機向目標建築物發射兩枚空對地導彈，導致建築物大部分被毀。救援人員到場，在瓦礫中搜救生還者。黎巴嫩國家通訊社報道，以色列在當地星期日向貝魯特南郊發動5次空襲。連日來，以色列加大對貝魯特南郊的襲擊力度，造成傷亡和有建築物倒塌。