中東局勢｜美國國務院：以色列未保證不會襲擊伊朗核設施

中東局勢一觸即發，美國國務院一名高級官員向媒體表示，以色列尚未向拜登政府保證，不會攻擊伊朗的核武設施，作為稍早伊朗發射飛彈的報復。

據CNN報道，這名官員還表示，目前很難說以色列會不會在10月7日哈馬斯的襲擊週年紀念日進行報復。另外，在被問到以色列是否已向美國保證伊朗核設施不在討論範圍之內時，這名官員說：「我們希望並期待看到一些智慧和力量，但正如你們所知，這並不能保證。」

美：防止更大規模的戰爭

這位官員還說，美國近一年來一直在努力防止衝突演變成一場更大規模的戰爭，而迄今為止已經做到了這一點，不過如今已來到了臨界點。