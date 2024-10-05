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國際
2024-10-05 13:45:13

中東局勢｜美國國務院：以色列未保證不會襲擊伊朗核設施

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真主黨領袖納斯魯拉遇害。

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中東局勢一觸即發，美國國務院一名高級官員向媒體表示，以色列尚未向拜登政府保證，不會攻擊伊朗的核武設施，作為稍早伊朗發射飛彈的報復。

據CNN報道，這名官員還表示，目前很難說以色列會不會在10月7日哈馬斯的襲擊週年紀念日進行報復。另外，在被問到以色列是否已向美國保證伊朗核設施不在討論範圍之內時，這名官員說：「我們希望並期待看到一些智慧和力量，但正如你們所知，這並不能保證。」

美：防止更大規模的戰爭

這位官員還說，美國近一年來一直在努力防止衝突演變成一場更大規模的戰爭，而迄今為止已經做到了這一點，不過如今已來到了臨界點。

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美國總統拜登本周稍早已對外放話，表示美國不會支持以色列針對伊朗核武設施的報復計劃。而他在4日的記者會上也說：「如果我處於他們的立場，我會考慮除了襲擊油田之外的其他選擇。」

以色列攻擊黎巴嫩貝魯特等地方。（美聯社） 以色列攻擊黎巴嫩貝魯特等地方。（美聯社） 以色列攻擊黎巴嫩。（美聯社） 以色列攻擊黎巴嫩貝魯特等地方。（美聯社） 以色列攻擊黎巴嫩貝魯特等地方。（美聯社） 以色列攻擊黎巴嫩貝魯特等地方。（美聯社） 以黎衝突

真主黨領袖遇襲身亡

拜登表示，美國官員「每天 12 小時」與以色列保持聯繫。美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）2日表示：「雙方都在努力保持溝通管道暢通，並確保想法被理解」。

伊朗1日朝以色列發射近200枚飛彈，對真主黨領袖遇襲身亡作出回應；以色列總理內塔尼亞胡誓言要讓伊朗付出慘痛代價，外傳以色列打算攻擊伊朗的油氣、甚至是核子設施作為嚴厲報復。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

伊朗向以色列發射約180枚導彈，內塔尼亞胡：伊朗將為此付出代價。(AP) 以黎衝突 以黎衝突 以黎衝突 以黎衝突 以黎衝突 以黎衝突

 