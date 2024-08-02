中東局勢｜10家航空公司停以色列航班　漢莎機組人員拒飛致折返

綜合多家外媒報道，近日由於哈馬斯政治局領導人哈尼亞在伊朗被空襲身亡，加上以色列和真主黨之間的緊張情勢升高，已有至少10家航空公司暫時停飛全部或部分以色列航班。
據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，德國漢莎航空（Lufthansa）一架從慕尼黑飛往特拉維夫的航班於1日上午降落在塞浦路斯，然後掉頭返回德國，原因是由於以色列與伊朗的緊張關係不斷升級，機組人員拒絕飛往以色列。
「出於安全考慮的預防措施」
據報道，漢莎航空最初告知乘客，飛機因「技術原因」將降落在塞浦路斯，之後再決定是否繼續飛往特拉維夫。在地面停留了一段時間後，漢莎航空宣布飛機將返回德國，或選擇在塞浦路斯下機，但他們的行李將被留在飛機上並被帶回德國。據報道，約有20名乘客選擇下機，漢莎航空稱此舉是「出於安全考慮的預防措施」。
據路透社報道，漢莎航空停飛以色列航班的措施暫時維持至8月8日，往返黎巴嫩首都貝魯特的航班暫停營運延長至8月12日。
綜合以色列媒體報道，目前已有至少7家航空公司暫時停飛全部或部分以色列航班：美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）與英國航空（British Airways）於7月31日宣布取消飛往以色列航班，其中達美航空宣布停飛至2日，並聲稱「正在持續監控不斷變化的安全環境」。
改飛塞浦路斯或保加利亞
漢莎航空慕尼黑往特拉維夫航班改飛塞浦路斯；奧地利航空（Austrian Airline）維也納往特拉維夫航班改飛保加利亞；杜拜航空（FlyDubai）和布魯塞爾航空（Brussels Airlines）也宣布取消航班。
此外，據印媒《印度人報》（The Hindu）2日報道，印度航空（Air India）1日取消了往返特拉維夫的航班，瑞士航空（SWISS）、意大利航空（ITA Airway）亦暫停了飛往以色列的航班。
據報道，自2023年10月7日以巴衝突爆發以來，多家航空公司飛往以色列的航班已屢次取消和恢復，近日中東政局動蕩加劇，恐令多家涉以色列班機有變。
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Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, and Air India have canceled all upcoming flights to Israel, according to Israel's Channel 12.— The Jewish Voice (@TJVNEWS) August 1, 2024
FlyDubai has canceled some of its scheduled flights to Tel Aviv, the channel adds. @Delta @Lufthansa_USA… pic.twitter.com/M3ylpB8r0e