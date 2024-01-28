中泰簽署互免簽證協定3月1日生效 內地旅遊網泰國關鍵字熱搜暴增7倍

正於泰國訪問的外長王毅，周日(28日)與泰國外長班普里共同簽署互免簽證協議，兩國互免簽證將於3月1日正式生效。消息公布後，內地主要旅遊平台，泰國相關關鍵字熱搜比前一天增長超過7倍，反映赴泰旅遊需求大增。 王毅：將迎來兩國人民交往新高潮 協定簽署儀式後，兩人舉行共同記者會。王毅表示，兩國將正式邁入免簽時代，相信將迎來兩國人民交往的新高潮，中國遊客赴泰遊客將大幅增長，也歡迎泰國人到中國。他說，中國是泰國最大貿易夥伴和外資來源國，要與時俱進、開啟新的合作前景，雙方同意加快中泰鐵路建設，盡快打通泛亞鐵路的中線。

班普里表示，兩國互免簽證後，相信兩國的旅遊和商業往來將更便利，且能促進雙方旅遊業發展。泰國總理賽塔本月2日主持內閣會議後宣布，泰中兩國經過多次協商，定於今年3月1日起，兩國互相實施永久免簽政策，並形容泰中互免簽證將「升級兩國關係」。 攜程泰國關鍵字熱搜暴增7倍 兩國簽署協定消息公布後，內地旅遊網攜程平台上，泰國相關關鍵字搜索熱度比前一天增長超過7倍，其中，機票、酒店增長均超過6倍。中國遊客搜索最多的泰國目的地是曼谷、布吉島、清邁、蘇梅島和芭堤雅，而上海、北京、廣東、浙江、江蘇、四川、山東等省市居民搜索泰國較多。

春節中國赴泰旅遊暴增13倍 攜程國際版Trip.com泰國網站上，中國相關關鍵字搜索熱度比前一天增長超過4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。 截至目前，2024年春節期間，中國遊客赴泰國旅遊訂單與去年同期比較，增長超過13倍，其中，上海、北京、廣州、成都、杭州、昆明、深圳等地居民去泰國旅遊訂單較多。其中，親子家庭佔比達44%，「80後」佔比47%，「90後」佔比33%，整體上，小團化、深度遊成為赴泰旅遊新趨勢，中國遊客願意為美食和體驗活動花費更多。與此同時，泰國遊客赴中國旅遊訂單同比增長超8倍，熱門目的地為上海、昆明、廣州、成都、北京、廈門、哈爾濱、南京、南寧等。