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國際
2024-01-28 21:52:50

中泰簽署互免簽證協定3月1日生效 內地旅遊網泰國關鍵字熱搜暴增7倍

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中國外長王毅與泰國外長班普里簽署互免簽證協定。(路透社)

中國外長王毅與泰國外長班普里簽署互免簽證協定。(路透社)

正於泰國訪問的外長王毅，周日(28)與泰國外長班普里共同簽署互免簽證協議，兩國互免簽證將於31日正式生效。消息公布後，內地主要旅遊平台，泰國相關關鍵字熱搜比前一天增長超過7倍，反映赴泰旅遊需求大增。

王毅：將迎來兩國人民交往新高潮

協定簽署儀式後，兩人舉行共同記者會。王毅表示，兩國將正式邁入免簽時代，相信將迎來兩國人民交往的新高潮，中國遊客赴泰遊客將大幅增長，也歡迎泰國人到中國。他說，中國是泰國最大貿易夥伴和外資來源國，要與時俱進、開啟新的合作前景，雙方同意加快中泰鐵路建設，盡快打通泛亞鐵路的中線。

班普里表示，兩國互免簽證後，相信兩國的旅遊和商業往來將更便利，且能促進雙方旅遊業發展。泰國總理賽塔本月2日主持內閣會議後宣布，泰中兩國經過多次協商，定於今年31日起，兩國互相實施永久免簽政策，並形容泰中互免簽證將「升級兩國關係」。

攜程泰國關鍵字熱搜暴增7倍

兩國簽署協定消息公布後，內地旅遊網攜程平台上，泰國相關關鍵字搜索熱度比前一天增長超過7倍，其中，機票、酒店增長均超過6倍。中國遊客搜索最多的泰國目的地是曼谷、布吉島、清邁、蘇梅島和芭堤雅，而上海、北京、廣東、浙江、江蘇、四川、山東等省市居民搜索泰國較多。

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泰國總理賽塔1月2日宣布，泰中決定從今年3月1日起，兩國互免簽證。(新華社) 泰國曼谷近日舉行國際旅遊展，民眾參觀中國攤位。(新華社) 泰國曼谷近日舉行國際旅遊展，中國攤位工作人員示範寫書法。(新華社)

春節中國赴泰旅遊暴增13倍

攜程國際版Trip.com泰國網站上，中國相關關鍵字搜索熱度比前一天增長超過4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。

截至目前，2024年春節期間，中國遊客赴泰國旅遊訂單與去年同期比較，增長超過13倍，其中，上海、北京、廣州、成都、杭州、昆明、深圳等地居民去泰國旅遊訂單較多。其中，親子家庭佔比達44%，「80後」佔比47%，「90後」佔比33%，整體上，小團化、深度遊成為赴泰旅遊新趨勢，中國遊客願意為美食和體驗活動花費更多。與此同時，泰國遊客赴中國旅遊訂單同比增長超8倍，熱門目的地為上海、昆明、廣州、成都、北京、廈門、哈爾濱、南京、南寧等。

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春節中國赴東南亞旅遊亦激增

為促進疫後旅遊業發展，中國政府本月25日宣布與新加坡互免簽證30天，從29日起生效，自去年121日起，馬來西亞已對中國等國家實施30天免簽證。攜程資料顯示，截至目前，春節期間，中國遊客赴新馬泰三國的旅遊訂單同比增長超過15倍，其中，赴新加坡、泰國旅遊訂單同比增長超過13倍，馬來西亞旅遊訂單同比增長超過22倍。春季期間，新馬泰遊客赴華旅遊訂單同比增長9倍，新、馬、泰分別同比增長超過14倍、11倍、6倍。

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