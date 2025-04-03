中港搜救隊見功 緬甸地震逾3000死再救出4人

緬甸中部7.9級大地震至周三進入第5天，死亡人數增至逾3,000人，另4,500人受傷，逾350人失蹤。儘管黃金72小時已過去，但搜救隊仍未放棄，在首都內比都及實皆(Sagaing)再救出3人，其中一人被困瓦礫逾120小時。香港及國家救援隊在曼德勒倒塌的金色鄉村酒店內，合力救出一名生還的52歲男員工，他已被困超過120小時。
周三凌晨，土耳其搜救隊在內比都一幢倒塌的酒店救出一名被困近108小時的26歲男子，據報他是酒店員工，救援人員在低層發現他，用工具在地板鑿開一個洞，將他拉出。他看來虛弱但清醒，醫護幫他注射營養液後送院。下午，救援人員在同一地點再救出一名26歲男子，他受困逾121小時，同是酒店員工。在接近震央的實皆市，一名男子受困倒塌旅館的瓦礫堆，由馬來西亞搜救隊救出。全國逾萬幢建築物倒塌或嚴重損毀，仍有逾350人失蹤，軍政府領袖敏昂萊表示，恐生存機會渺茫。
軍政府承認向中國救援人員開槍
另外，軍政府承認周二曾向中國紅十字會救援人員開槍，聲稱他們駛經一個衝突區時未有按軍方要求停下來，於是連開3槍警告，又稱中方人員沒有通知政府或駐緬甸領事館人員會前往有關地區。在北京，外交部指中國紅十字會救援人員和物資均安全，敦促緬方保障人道救援通道暢通。
美聯社報道，在曼德勒以北約65公里的Singu市，一處金礦倒塌，27名工人在礦洞活埋死亡。在內比都東北面的Inle湖，地震時湖水溢出，沖毀大量木造房屋，導致多人死亡。聯合國指，災區缺乏食水及藥物等物資，呼籲各方在雨季來臨前加快提供援助，以免災情惡化；又指地震後內戰派系持續交火，阻礙救援，促請各方盡快停火。反政府軍「民族團結」宣布休戰後，另一武裝組織「三兄弟聯盟」亦宣布停火1個月，軍政府亦稱已暫停攻勢，但會密切注意局勢。
在泰國，當局在曼谷翟道翟倒塌的審計大樓繼續善後，改用兩台600噸起重機等大型機器清除瓦礫後，再發現一具遺體，另經儀器掃描，在瓦礫堆下偵測到70多個人體影像，當局正加緊挖掘。地震在曼谷至少造成22死、35傷，另有逾70人失蹤。