中港搜救隊見功 緬甸地震逾3000死再救出4人

緬甸中部7.9級大地震至周三進入第5天，死亡人數增至逾3,000人，另4,500人受傷，逾350人失蹤。儘管黃金72小時已過去，但搜救隊仍未放棄，在首都內比都及實皆(Sagaing)再救出3人，其中一人被困瓦礫逾120小時。香港及國家救援隊在曼德勒倒塌的金色鄉村酒店內，合力救出一名生還的52歲男員工，他已被困超過120小時。

周三凌晨，土耳其搜救隊在內比都一幢倒塌的酒店救出一名被困近108小時的26歲男子，據報他是酒店員工，救援人員在低層發現他，用工具在地板鑿開一個洞，將他拉出。他看來虛弱但清醒，醫護幫他注射營養液後送院。下午，救援人員在同一地點再救出一名26歲男子，他受困逾121小時，同是酒店員工。在接近震央的實皆市，一名男子受困倒塌旅館的瓦礫堆，由馬來西亞搜救隊救出。全國逾萬幢建築物倒塌或嚴重損毀，仍有逾350人失蹤，軍政府領袖敏昂萊表示，恐生存機會渺茫。